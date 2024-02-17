İmamoğlu’nun algı belediyeciliği bundan iyi anlatılamazdı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığının, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı reklam filmi büyük beğeni topladı. Çok kısa bir zamanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun politik algı şovu özetlendi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığının, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı reklam filmi sosyal medyada gündem oldu. “31 Mart'ta algı ve sosyal medya belediyeciliğine son” notuyla paylaşılan video kısa sürede 1 milyon kişi tarafından izlendi.
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