İmamoğlu’nun aklındaki ismin eteğindeki taşlar dökülüyor! Yavuz Erkut’a ‘piyasayı bozma’ eyleminden para cezası

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin genel sekreterlik görevine Koç Holding'in üst düzey müdürlerinden Yavuz Erkut'u getireceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Koç Holding bünyesinde TÜPRAŞ'ta görev yaptığı esnada Maliye Bakanlığı ve emniyet tarafından yapılan vergi ve kaçak akaryakıt denetimini medyaya 'rutin denetim' olarak yansıttığı ortaya çıkan Erkut'a, 2014 yılında TÜPRAŞ'ta yaptığı bir aykırılık nedeniyle de idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Yavuz Erkut’tan vergi ve kaçak akaryakıt denetimine ‘rutin denetim’ süsü

22. 407 TL ceza yedi

İstanbul'un yeni CHP'li belediye başkanı İmamoğlu'nun genel sekreterlik görevi için ismini açıkladığı, TÜPRAŞ'a yönelik yapılan vergi ve kaçak akaryakıt denetimlerini medyaya 'rutin denetim' olarak yansıtan Erkut'un, TÜPRAŞ'ta "21.01.2014-19.02.2014 tarih aralığında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle" de 22 bin 407 lira idari para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Erkut'un aykırılık gerekçesiyle 22 bin liralık cezaya çarptırıldığı kararda şu ifadelere yer verildi;



"YAVUZ ERKUT" 14.07.2015 18/908 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. pay piyasasında 21.01.2014-19.02.2014 tarih aralığında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.