0553 313 94 23

İmamoğlu’nun aklındaki ismin eteğindeki taşlar dökülüyor! Yavuz Erkut’a ‘piyasayı bozma’ eyleminden para cezası

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin genel sekreteri olarak planladığı Koç Holding'in üst düzey müdürlerinden olan Yavuz Erkut'un 2014 yılında TÜPRAŞ'ta yaptığı bir aykırılıktan dolayı 22 bin 407 lira para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:16
İmamoğlu’nun aklındaki ismin eteğindeki taşlar dökülüyor! Yavuz Erkut’a ‘piyasayı bozma’ eyleminden para cezası

 yeniakit.com.tr 

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin genel sekreterlik görevine Koç Holding'in üst düzey müdürlerinden Yavuz Erkut'u getireceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Koç Holding bünyesinde TÜPRAŞ'ta görev yaptığı esnada Maliye Bakanlığı ve emniyet tarafından yapılan vergi ve kaçak akaryakıt denetimini medyaya 'rutin denetim' olarak yansıttığı ortaya çıkan Erkut'a, 2014 yılında TÜPRAŞ'ta yaptığı bir aykırılık nedeniyle de idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Yavuz Erkut’tan vergi ve kaçak akaryakıt denetimine ‘rutin denetim’ süsü

22. 407 TL ceza yedi

İstanbul'un yeni CHP'li belediye başkanı İmamoğlu'nun genel sekreterlik görevi için ismini açıkladığı, TÜPRAŞ'a yönelik yapılan vergi ve kaçak akaryakıt denetimlerini medyaya 'rutin denetim' olarak yansıtan Erkut'un, TÜPRAŞ'ta "21.01.2014-19.02.2014 tarih aralığında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle" de 22 bin 407 lira idari para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Erkut'un aykırılık gerekçesiyle 22 bin liralık cezaya çarptırıldığı kararda şu ifadelere yer verildi;

"YAVUZ ERKUT" 14.07.2015 18/908 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. pay piyasasında 21.01.2014-19.02.2014 tarih aralığında gerçekleştirilen işlemlerin VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 22.407 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:16
  1. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. Yavuz Erkut
  3. TÜPRAŞ
  4. Koç Holding

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sulama göletine giren genç boğuldu
    1. Sulama göletine giren genç boğuldu
    2. Kayserispor, Ziya Alkurt'la anlaştı
    3. Amedspor’da teknik direktörlüğe Erin..
    4. Spor ayakkabılardaki zorlu lekelerden..
    5. Manavat’ta Dragone Kano Festivali
    6. İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği
    7. Berfin Özek’in yüzüne asit türünden..
    8. İtalya, Kahramanmaraş'taki füze..
    9. Satılık daire en çok İstanbul'da arandı
    10. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez..
    11. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    12. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe..
    13. Minikler Hentbol’da gururlandırdı
    14. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    15. Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu..
    16. ABD’nin ‘terör’ çelişkisi
    17. Kırkpınar güreşleri hangi kanalda?..
    18. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    19. Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
    20. Kadın voleybolcular yarı finalde
    21. Aliağaspor’da Berkant imzaladı
    22. Fotoğraflar sızdı! Sisi, Türkiye'ye..
    23. Başkan Şahin İl Genel Meclis başkanı..
    24. Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini..
    25. Karabük’te gergedan böceği bulundu
    26. Elektrik aboneliğinde tedarikçi..
    27. Vali Karaloğlu’ndan bütüncül tanıtım..
    28. İmamoğlu’nun aklındaki ismin..
    29. Heykel açılımı yapan ABD yardakçısı..
    30. Kırkpınar haftasında ‘Trakya..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar