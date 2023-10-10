İmamoğlu’nun adayını destekleyerek koltuk kapan delegelerin ismini açıklıyoruz

CHP'de sular durulmuyor.

Genel seçim öncesi krizlerin yaşandığı partide, seçim sonrası hesaplaşmalar başladı.

Şimdi ise yerel seçime doğru gidilirken parti içinde kurultay gündemi hakim.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan seçim mağlubiyetiyle mücadele ederken bir yandan da karşısına geçen yakınındaki isimlere karşı savaş veriyor.

Bu isimlerden biri de bir dönem baba-oğul mesajı verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

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Kongrede de karşısına geçti

Öyle ki il kongrelerinde sık sık değişimciler ile genel merkezciler birbirlerine giriyor. Bunun son örneği de hafta sonu İstanbul kongresinde yaşandı.

Burada, İmamoğlu’nun ve değişimcilerin adayı Özgür Çelik olurken karşısında ise Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Cemal Canpolat yer aldı.

Olaylı geçen kongrede en fazla oyu ise Çelik oldu.

İmamoğlu'nun liyakat yalanını ortaya çıkardı

Öte yandan kongrede adeta yeni bir savaş başlatıldı.

Canpolat, kürsüdeki konuşmasında, “CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.” diyerek İmamoğlu’na meydan okudu ve İBB’deki liyakatsizliği ifşa etti.

İBB'de çalışan 15 delege ifşa oldu

Çok geçmeden gerçek ise ortaya çıktı. İtirafların ardından İmamoğlu’nun kendi adayına oy vermeleri durumunda koltuk dağıttığı delegeler ifşa oldu.

İşte İBB'de çalışan 15 delege...

Özlem Yüce - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Memur - 193. sıra,

Hakan Coşkun 3. sıra,

Yusuf Doğan - İBB Yazı İşleri Puantör - 61. sıra,

Bülent Akköse - İBB Mahalli İdareler Koordinatörü - 7. sıra,

Baki Aydöner - İBB Siyasi Partiler İlişkiler Koordinatörü - 26. sıra,

Muharrem Bulut - İBB Spor A.Ş. Yönetim Kurulu - 34. sıra,

Emre Çelebi - İBB İsfalt A.Ş. İdari İşler Şefi - 44. sıra,

Ömer Çelik 48. sıra,

Vedat Eroğlu 78. sıra,

Berk Günel - İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müdür Yardımcısı - 89. sıra,

İbrahim Ünal - İBB İSKİ Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı - 179. sıra,

Murat Sönmez -İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müdür Yardımcısı - 159. sıra,

Alper Yeğin - İBB Metro İstanbul şirketinde üst düzey yönetici - 185. sıra,

Zülfükar Yoldaş - İBB İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - 192. sıra,

Kemal Ercan - İBB İstanbul Halk Ekmek - 16. sıra.