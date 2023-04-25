İmamoğlu'nu yerin dibine soktu: Senin azıcık utanman var mı?

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Ahmet Şanlı, İstanbul'a hizmet etmek yerine şehir şehir dolaşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çektiği video ile yerin dibine soktu.

"Benim rahmetli dedemin de camiye gittiğini kimse bilmezdi ya da babamın da gittiğini bende bilmiyorum görmüyorum" diyen İmamoğlu'na cevap veren Ahmet Şanlı, "Babanın camiye gittiğini kimse görmemişse, dedenin camiye gittiğini kimse görmemişse senin ifadenle söylüyorum Ekrem İmamoğlu... Ulan deden baban camiye gitmiyor demektir" dedi.

İmamoğlu'nun Bursa ziyaretinde cuma namazı kılacağını milletin gözüne sokarcasına kente astırdığı afişlerle duyurduğunu hatırlatan Şanlı, "Bak biz sen gittiğin zaman görüyoruz. Bursa'da astığın afişi görüyoruz afişi. Bilbord yaptıran, afiş astıran sen değil misin? Azıcık utanman var mı?" diye konuştu.