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İmamoğlu'nu kendisi değil, Yunan medyası savundu! "Yunan" tartışmasını üzerlerine aldılar

Yunan gazeteleri CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Pontuslu olduğunu yazarken bir haber sitesi ise "Yunan" demişti. Ancak bu tanımlamalara karşı Ekrem İmamoğlu'nun tek bir savunma dahi yapmaması dikkat çekerken Yunan medyası seferber oldu. Yunan gazeteci başka bir medya organının kullandığı "İstanbul'u fetheden Yunan" ifadesini üzerine alarak konuyu çarpıtmaya girişti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 20:24
İmamoğlu'nu kendisi değil, Yunan medyası savundu! "Yunan" tartışmasını üzerlerine aldılar

 Ali Köprülü  İstanbul 

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile 31 Mart akşamı bir araya gelen Yunan gazetesi Ethnos muhabiri Ioanna Kleftogianni, İngiliz medyasından Independent'in Türkçe yayınına konuşarak İmamoğlu'nu savundu.

Yunan gazeteci Kleftogianni, İmamoğlu'nun yapamadığı açıklamayı yaparak CHP'li adaya destek oldu. Yunan gazeteci haberinin çarpıtıldığını söyleyerek böyle bir başlık atmadını ifade etti. Ancak başlığı atan zaten savunmaya geçen Ethnos gazetesi değil, Thema News'ti. 

"İstanbul'u fetheden Yunan" manşeti atanlar suskun

Başka bir medya organının başlığı olan "İstanbul'u fetheden Yunan" tartışmasını üzerine alarak CHP'li İmamoğlu'nu aklamaya çalışan Yunan gazetesi Ethnos ve muhabiri Ioanna Kleftogianni haberlerinin çarpıtıldığı açıklamasında bulundu. "İstanbul'u fetheden Yunan" başlığı atan Thema News adlı Yunan haber sitesinin suskun olması dikkat çekti.

İmamoğlu'na "Pontuslu" değil "Greek" demişti

Birçok Yunan medyasında Ekrem İmamoğlu'nun Rum ve Pontus kökenli olduğu iddiasına yer verirken, Thema News adlı Yunan medya organı ise direkt olarak "Greek" yani "Yunan" demeyi uygun bulmuştu.

Ethnos tartışmayı üzerine aldı, konuyu çarpıttı

 

"Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u fetheden Yunan" başlığı atan Thema News, hiçbir açıklama yapmazken Ayasoyfa Camii'ni kapak olarak kullanan ve İmamoğlu için "Pontuslu" ifadesini kullanan Ethos gazetesi ve muhabiri devreye girdi. Yunan gazeteci açıklama yaparak "Ekrem İmamoğlu ile ilgili haberimiz çarpıtıldı" savunması dikkat çekti. 

Karadenizli Erdoğan'a ateş püskürüyorlar

"Pontus" ifadesinin Yunanca'da 'Karadeniz' olduğunu iddia eden Yunan medyası, "Pontuslu" diye tanımladığı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu "sevgi pıtırcığı" gibi göstermeye çalışırken, Karadenizli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı küstah ifadelerle ateş püskürüyor.

Gülünç duruma düştüler

"Pontus" tanımını "Karadeniz" olarak açıklaması gerçekçi bulunmayan Yunan gazeteci, Ekrem İmamoğlu'nu savunayım derken gülünç duruma düştü.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 20:24
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Ioanna Kleftogianni
  4. Ethnos

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