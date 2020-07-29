İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılardan tepki çeken Ayasofya kararı! Müridi bakın neden kovdular

Türkiye, bağımsızlık yolunda önemli bir adım daha attı. Bu toprakların İslam beldesi olduğunun kanıtı niteliğindeki Ayasofya, 86 yıllık bir fetret devrinin ardından tekrar cami olarak ibadete açıldı.

Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından, bir takım oluşumların rahatsız olduğu da görüldü. Dünya genelinde İslam karşıtı grup ve şahısların Ayasofya kararını eleştirmesinin yanı sıra, Türkiye’de de siyasi emeller nedeniyle hükümete yüklenenler oldu.

Süleymancılar da rahatsız

Süperhaber’de yer alan bir habere göre, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde ve İstanbul Yenileme Seçimleri’nde CHP’yi destekleyen Süleymancılar grubu da Türkiye’nin Ayasofya kararından rahatsız oldu. Süleyman Hilmi Tunahan efendi hazretlerinin İslam’ı yaymak için attığı adımların devamı niteliğinde olan, lakin son yıllarda aldıkları kararlar çokça eleştirilen Süleymancılar, Ayasofya’nın açılmasını destekleyen bir müritlerini cemaatten kovdu.

Kendisinin Ayasofya'nın cami statüsüne kavuşması nedeniyle paylaştığı bir mesaj nedeniyle cemaatten atıldığının duyuran Önser Yeğin, pişman olmadığını belirterek, “Şükürler olsun ki böyle bir mübarek paylaşım bizim suçumuz olmuş.” dedi.

Süleymancılar cemaatinden kovulan Yeğin yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bugün saat 10:00 itibarı ile bölge idarecimizin (Mustafa Gökduman) emri ile mıntika mesulü Salih Hoca beni aradı. Son (Ayasofya) paylaşımlarımız neticesinde bugünden itibaren hatimlere katılmamak kurslara girmemek üzere yasaklananlar listesinde olduğumuz tebliğ edildi.

Mübarek bir açılışa katılmak ve bu sevinci sayfasında paylaşmak Süleyman efendi Cemaatinin başındaki yönetimin muhterem ve muhteşem büyüğünün (!) neden zoruna gitmiş olsun?

Bundan böyle ben de bu cemaatten uzaklaştırılmış bulunmaktayım.

Şükürler olsun ki böyle bir mübarek paylaşım bizim suçumuz olmuş.

Ehli iman ve ehli insaf ehline duyurulur.”