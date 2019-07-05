İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı

31 Mart yerel seçimlerinde yapılan usulsüzlüklerin ortaya çıkması sonrası 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Türkiye'deki birçok STK, bu süreçte oyunu vereceği yeri ilan etmişti. Buna karşın, Süleymancılar cemaati de 23 Haziran seçimlerinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Bu kararın ardından CHP medyasının desteğini alan Süleymancılar cemaati, seçimlerin sona ermesinin ardından tekrar sol medyanın hedefine oturdu.

ODA TV'den Süleymancılara saldırı

23 Haziran seçimlerinde oylarını CHP'li Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıklamasının ardından sol medyanın desteğini alan Süleymancılar, seçimlerin bitmesiyle tekrar hedef oldu. Dün Adana'nın Aladağ ilçesinde 2016 yılında yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yurt yangını davasında karar açıklandı. Olaya ilişkin 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklara verilen cezaları haberleştiren solak ODA TV ise, haberi okuyucularına 'Süleymancıların yurdunda karar çıktı' başlığıyla sundu. Haberin içinde de Süleymancıları kötülemek amacıyla cemaatin adını sıkça telaffuz eden ODA TV'nin bu hareketi, 'Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı' şeklinde yorumlandı.

