İmamoğlu'nu 'çok etkileyen' ağıt teröristlere yazılmış! İşte o sözler

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan cezası bulunan Rojda'yı dinleyerek övgüler yağdırmıştı. İmamoğlu'nun 'çok etkilendim, çok duygulandım' dediği ağıdın aslında PKK'lı teröristlere yazıldığı ortaya çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözleri gündeme bomba gibi düştü. Daha önce PKK'nın propagandasını yapmak suçundan yargılanan Rojda'yı dinleyen Ekrem İmamoğlu, "O kadar etkilendim ki, gözlerim doldu. Başarıları daim olsun çok hoş bir ses." diyerek terör destekçisi ismi övmüştü.

PKK'LI TERÖRİSTLERE YAZILAN AĞIDI DİNLEYİP GÖZLERİ DOLDU

İmamoğlu katıldığı canlı yayında konser ile ilgili yaptığı açıklamada "O kadar etkileyiciydi ki... Bu toprağın sesi, ben ilk defa Rojda'yı canlı dinledim, o kadar etkilendim ki. Bir ağıt gözlerim doldu" dedi.

Veryansın TV'nin haberine göre ise ağıdın PKK'lı teröristlere yazıldığı belirtildi. İşte teröristlere yazılan ağıdın sözleri:

"On üç arkadaş başlar yukarıda el ele tutuştular.

Kürdistan'ın aslanını nasıl elde ediyorlar...

Kan ekibi etraflarını sarmıştı.

Pes etmediler mücadeleye devam ettiler

Kürtlerin Heval Kamuran şehidi, şehit kalpte ölmez...

Kürtlerin Heval Kamuran şehidi, şehit kalpte ölmez...

Mazi agaçli kanalizasyon dağı Kürdistan,

şehit ilan etti

Gururun özgürlüğü için cesedini çırılçıplak yaktı...

Kürtlerin Heval Kamuran şehidi, şehit kalpte ölmez...

Kürtlerin Heval Kamuran şehidi, şehit kalpte ölmez...

Şehitlere bakın, cenazeleri getiriliyor, Kürt taşının kansız şehidi

Anneme söyle düşmana karsı çıksın Kürtleri gör

Babama sabırlı olmasını söyle, kardeşime söyle intikamımı alsın

Kürtlerin Heval Kamuran şehidi, şehit kalpte ölmez...

Kürtlerin Heval Kamuran şehidi, şehit kalpte ölmez..."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ROJDA ŞENSES TERÖR PROPAGANDASINDAN YARGILANMIŞTI

Diyarbakır'da düzenlenen bir festival kapsamında konser veren Rojda Şenses, 'Heval Kamuran (Yoldaş Kamuran)' isimli şarkıyı söyledi.

Bu şarkıyla terör örgütü propagandası yapan Şenses, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.