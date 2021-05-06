İmamoğlu'ndan Zeytinburnu mesajı! Yine üste çıkmaya çalıştı
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine tereyağı gibi üste çıkmaya çalıştı ama tereyağının üste çıkamadığını unuttu!.. Zeytinburnu’nda yıkılan binayla ilgili bir mesaj paylaşan İmamoğlu, dikkatleri kendi üzerinden atmak için başkalarını suçladı.
İstanbul, Zeytinburnu, Sümer Mahallesi'nde dün gece bir binanın kolonlarından ses gelince, bina sakinleri acil olarak tahliye edildi. Boşaltılan bina bugün çöktü.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu öğrenildi.
Üste çıkmaya çalıştı
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, binanın yıkıldığı bölgeye gitti.
Özellikle yüzlerce atın ölümü konusunda köşeye sıkıştığı için sürekli gündem değiştirmeye çalışan İmamoğlu, yine başkalarını suçlayıp kendisini tereyağı gibi üste çıkarmaya çalıştı. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan İmamoğlu, “İstanbullulara çağrıda bulunuyorum. Zeytinburnu'ndan yıkılan binada can kaybı olmaması büyük bir şans. Yapı tespiti için bazı binalar İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor. Deprem bu şehrin gerçeği, kimsenin böyle bir lüksü yok. Acil iş birliğine ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.