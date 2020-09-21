İmamoğlu'ndan zam furyasına tam gaz devam... Hayatı ucuzlatacağım deyip vatandaşlara bindirim yaptı

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Göreve geldiğinden bu yana İstanbulluyu zamma boğan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yeni bir zammı daha duyurdu. "Her şey güzel olacak", "hayatı ucuzlatacağız" vaatleriyle halkı kandırarak koltuğa oturan İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zam furyasından Halk Ekmek de nasibini aldı.

Seçim öncesi hayatın pahalı olduğunu söyleyerek indirim vaatlerinde bulunan İmamoğlu seçim sonrası verdiği sözlerin bir bir üzerine yatarak vatandaşlara adeta bindirim yaptı.

Seçim döneminde bastırdığı afişlerde "Geliri olmayan ailelere ekmek, süt, su ücretsiz olacak" diyerek vatandaşlardan oy devşiren İmamoğlu, Halk Ekmek'e yüzde 33 oranında fahiş bir zam yaptı. Yeni zamla birlikte tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseldi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

İstanbullulara hizmet etmek yerine dertlerine dert katan ve yaptığı fahiş zamlarla vatandaşın belini iyice büken İmamoğlu'nun bu son zammına sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları;

Öte yandan her fırsatta vatandaşların haklarından dem vurup duyar kasan CHP'lilerin söz konusu İmamoğlu olunca duruma sessiz kalıp üç maymunu oynaması ne kadar ikiyüzlü olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.