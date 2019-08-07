İmamoğlu'ndan tatil dönüşü şirin görünme çabası! ''Sana oy vermem'' diyen teyzeyi ziyaret etti
Seçimlerin hemen ardından tatile giderek vatandaşların tepkisini çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de halka şirin görünmek için seçim öncesi 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahzure teyzeyi ziyaret etti.07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:27
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçim kampanyası sırasında, 16 Ocak günü, Sultanbeyli’deki bir semt pazarında, 60 yaşındaki Mahruze Keleş’ten oyunu istemişti. Karşılaştığı kişinin CHP adayı olduğunu öğrenen Keleş, İmamoğlu’na, “Sen Tayyip Erdoğan’a bağlı değilsen, sana oy yok. Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” karşılığını vermişti. Halka şirin görünme çabasına giren İmamoğlu, Keleş'in evine giderek kendisine ziyarette bulundu.
Şirin görünme çabası
Seçimlerin hemen ardından İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek yerine "Tatil, bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor." diyerek tatile giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de halka şirin görünme çabasına girdi. İmamoğlu, dün 'Sana oy yok' diyen Mahzure Keleş'in evine giderek kendisini ziyaret etti.
'Seni kimse tanımıyordu, benim yüzümden tanıdı'
İmamoğlu'nun ziyareti esnasında evde çarpıcı bir diyalog yaşandı. Mahzure Keleş, İmamoğlu'na "Seni kimse tanımıyordu ha! Benim yüzümden tanıdı!" deyince şaşkına dönen İmamoğlu "Doğru diyor!" cevabını verdi.
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