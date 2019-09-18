İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
HDP’li belediyelere kayyım atanmasına karşı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'pejmürde ederiz' cümlesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.18 Eylül 2019 Çarşamba 09:24
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'pejmürde ederiz' cümlesi ile ilgili "Bazı şeyler geçmişte kaldı" açıklamasında bulundu.
Ekrem İmamoğlu, katıldığı haber programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu ile ilgili gelen soruya merhum Başbakan Adnan Menderes'i anma törenindeki karşılaşmalarına değinerek yanıt veren İmamoğlu, "Bugün rahmetli Menderes'i anma töreninde konuştuk İçişleri Bakanı'yla, nasılsınız dedi, sıcak bir merhabamız vardı" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar yaptıklarını da açıkladı.
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