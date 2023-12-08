İmamoğlu’ndan seçim ayarlı sosyal yardımlar

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

İmamoğlu’nun ‘sosyal yardım yönetmeliğine’ aykırı bir şekilde yandaşlarını semirttiğini belirten AK Parti İBB Meclis Üyesi Avukat Murat Türkyılmaz, şunları anlattı: “Seçime birkaç ay kala sosyal yardım yönetmeliğinin kriterlerine aykırı olarak birilerinin eline kupon vererek dağıtımının yapılması bir siyasi çalışmanın yapıldığını gösteriyor. Halkın imkanlarını çarçur eden anlayış. Bu kuponlar kişiye özel hazırlanmış değil. İsim, T.C. kimlik numarası bölgeleri boş bırakılmış muhatapla diyalog kurularak teslim edilen kuponlar. Makarnacı, kömürcü diye dalga geçtikleri anlayışın daha vahimi. Bu işin peşini bırakmayacağız.”