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Gündem İmamoğlu’ndan seçim ayarlı sosyal yardımlar
Gündem

İmamoğlu’ndan seçim ayarlı sosyal yardımlar

Yeniakit Publisher
2023-12-08 09:55:00 -
İmamoğlu’ndan seçim ayarlı sosyal yardımlar

Kongrelerde oy karşılığında delegelere para ve iş verdiği iddiasıyla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimler için de İBB para musluklarını sonunu kadar açtı.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

İmamoğlu’nun ‘sosyal yardım yönetmeliğine’ aykırı bir şekilde yandaşlarını semirttiğini belirten AK Parti İBB Meclis Üyesi Avukat Murat Türkyılmaz, şunları anlattı: “Seçime birkaç ay kala sosyal yardım yönetmeliğinin kriterlerine aykırı olarak birilerinin eline kupon vererek dağıtımının yapılması bir siyasi çalışmanın yapıldığını gösteriyor. Halkın imkanlarını çarçur eden anlayış. Bu kuponlar kişiye özel hazırlanmış değil. İsim, T.C. kimlik numarası bölgeleri boş bırakılmış muhatapla diyalog kurularak teslim edilen kuponlar. Makarnacı, kömürcü diye dalga geçtikleri anlayışın daha vahimi. Bu işin peşini bırakmayacağız.”

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