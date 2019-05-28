İmamoğlu'ndan PKK desteğine cevap: Bana ne!

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de gerçekleştirdiği seçim çalışmalarında terör örgütü PKK'nın açıklamalarına yönelik sorulan soruya cevap veremedi.

Muhabiri azarladı

Bir muhabirin "PKK’nın son açıklamasına ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap veren İmamoğlu, "Bana ne. Bana ne. Terör örgütünü çok mu dinledin sen bugüne kadar? Yanlı yayın yaparak, yarısını keserek… Sen gazeteci olacaksın belki ileride. Tamamını yayınla, belki gazeteci olursun." dedi.

Bunun üzerine muhabirin "Gördüğümü söylüyorum" demesinin ardından CHP'li İmamoğlu, "Gördüğün değil, yorum yapıyorsun. Bu ülkede FETÖ terör örgütüne dün yalakalık yapanlar, bugün karşısında olup seni, beni FETÖ’cü diye itham ediyor ya, onlara dikkat et kardeşim." ifadesinde bulundu.

Tekrar sorulunca "Bana ne" dedi

Muhabir, İmamoğlu'nun önceki sorusuna cevap vermemesinin ardından sorusunu yineledi ve "PKK’nın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu tekrar sordu. İmamoğlu ise bu soruya "Bana ne. Senin için bir kıymeti var mı? Benim için yok. Var mı senin için kıymeti?" dedi.