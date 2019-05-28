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İmamoğlu'ndan PKK desteğine cevap: Bana ne!

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de gerçekleştirdiği seçim çalışmalarında terör örgütü PKK'nın açıklamalarına yönelik sorulan soruya "Bana ne" diyerek cevap vererek muhabiri azarladı.

28 Mayıs 2019 Salı 18:24
İmamoğlu'ndan PKK desteğine cevap: Bana ne!

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de gerçekleştirdiği seçim çalışmalarında terör örgütü PKK'nın açıklamalarına yönelik sorulan soruya cevap veremedi.

Muhabiri azarladı

Bir muhabirin "PKK’nın son açıklamasına ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap veren İmamoğlu, "Bana ne. Bana ne. Terör örgütünü çok mu dinledin sen bugüne kadar? Yanlı yayın yaparak, yarısını keserek… Sen gazeteci olacaksın belki ileride. Tamamını yayınla, belki gazeteci olursun." dedi.

Bunun üzerine muhabirin "Gördüğümü söylüyorum" demesinin ardından CHP'li İmamoğlu, "Gördüğün değil, yorum yapıyorsun. Bu ülkede FETÖ terör örgütüne dün yalakalık yapanlar, bugün karşısında olup seni, beni FETÖ’cü diye itham ediyor ya, onlara dikkat et kardeşim." ifadesinde bulundu.

Tekrar sorulunca "Bana ne" dedi

Muhabir, İmamoğlu'nun önceki sorusuna cevap vermemesinin ardından sorusunu yineledi ve "PKK’nın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu tekrar sordu. İmamoğlu ise bu soruya "Bana ne. Senin için bir kıymeti var mı? Benim için yok. Var mı senin için kıymeti?" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:24
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. terör örgütü PKK
  3. PKK

YORUM YAZ

  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    o kadar boş birisi ki, ben bile kıt aklımla daha iyi açıklama yapardım.bunu mu bir sonraki genel seçim de başkan adayı olarak piyasaya sürecekler? chp nin başınaa getirsinler hani diyorlar ya; bir güneş gibi doğdun üzerimize. tanrı seni bize gönderdi diye.
  • KürşatKürşat8 sa önce
    Bana ne derken ajandasındaki gizliliği açık ediyor. hdpkk lı hainler eğer bu müsveddeyi destekliyorlar ise sebebi şudur. hdpkk bir Ermeni örgütü olması hasebiyle, Kürt, Türk ve müslümanların daim karşısında olmuş Kürt,Türk ve Müslümanları katletmiş bir örgüttür. Bulmuşlar koç gibi bir rum ekrem müdafa'yı haliyle destekleyecekler. ANADOLU'nun yiğit evladı Binali Yıldırım beyi desteklemelerini beklemiyorduk bizde zaten. Fetö nün yetiştirdiği ve chp içerisine yerleştirdiği kripto ekrem müdafa'ya oy veren herkes şunu iyi bilsinlerki bu adama vereceğiniz her oy Fetö ve pkk terör örgütüne giden oylardır.Dolayısıyla hem fetöcü hemde pkk lı olarak anılmaktan kurtulamayacaksınız. Bu da böyle biline. Ey saadet partililer bu adama oy verirken hiç düşündünüzmü,hiç akıl etmezmisiniz. Kimlerle mizana koyulacaksınız,ALLAH (cc) indinde katiller ile aynı sorguya çekileceğinizi hiçmi idrak edemiyorsunuz. Pes doğrusu. ALLAH'ım içimizdeki akılsızlar yüzünden bizleri helak etmezsin İNŞAALLAH.
  • pardonpardon8 sa önce
    siyasileri siyaseti eleştirmeliyiz ama bunun gibilerin suratına balgamlısından tükürmek gerekiyor.
  • komünistkomünist9 sa önce
    ne demeliydi, Bunun üzerine muhabirin "Gördüğümü söylüyorum" demesinin ardından CHP'li İmamoğlu, "Gördüğün değil, yorum yapıyorsun. Bu ülkede FETÖ terör örgütüne dün yalakalık yapanlar, bugün karşısında olup seni, beni FETÖ’cü diye itham ediyor ya, onlara dikkat et kardeşim." ifadesinde bulundu.bu cevaptan sonra muhabir inkar edebilmiş mi?
  • AhmetAhmet9 sa önce
    Ha soyle gercek cirkef yuzunu goster.
  • İsmailİsmail9 sa önce
    İmamoğlu frtöcü mü bilmem ama fetöcüler imamoğlucu,imamoğlu pkklı mı bilmem ama bütün pkklılar imamoğlucu,imamoğlu lgbt mi,dhkbci mi... Bilmem ama bunlar imamoğlucu.. Aklınıza vatana dine millete düşman kim varsa imamoğlucu ..çünkü imamoğlu yavuz hırsız... Hala mağdur rolü oyna sen ..
  • güncegünce9 sa önce
    bBeğenmeyen bu gazeteyi okumazfetöde bela anmaktan kendini alamıyor ekrum kendini gösrteriyor ahmet hakanladamı canlı yayında kesintiler yaptı lütfen mübarek günde bela anarak kimse birşey kazanamaz
  • Yusuf canYusuf can10 sa önce
    Benim için kıymeti yok diyor partisinin vekili Almanya'da Kürtlere oy diye yalvarıyor,kandil oylar CHP ye diyor ne kanaldan nede çakma İmamoğlu dan bir cevap yok kim PKK vede pydy terör örgütüdür sizlere sempati bedliyen asagiliklarin oyuna ihtiyacım yok fiyebeke ek yürek var i sizde
  • muahmmed alimuahmmed ali10 sa önce
    doğru bana ne demesi belediye başkanı seciyoruz cumhurbaşkanı değil ..bizim cumhurbaşkanı devlet işlerini bırakmış belediye seciminde mitingden mitinge koşuyor inan yakışmiyor b,rçok sorunumuz var 17 ege adası işgal edilmiş yunbanılar tarafından ses yok. akdenizde doğalgaz cıkıyor bakıyoruz sadece 2 kıytırık gemi göndermekle olmuyor...cabuk olamlıyız yoksa cok gec olacak ama kime diyorum istanbul rantı cok tatlı
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 10 sa önce
    Ne Oldu?O Herkesi Kucaklayan Sakin Sahte İmamoğlu na?Mūdafaya Geçip Dişlerinimi Göstermeye Başladı. Ayrıca PKK, Seni Destekliyorsa Mutlaka Bir Çıkarı Vardır. Öyle Bana Ne Deyip Kurtulamazsın.
  • İlhami babaİlhami baba10 sa önce
    İyice çuvallamaya başladı beygir sevici imamoğlu hakikatetler yüzüne çarpılınca ne yapacağını bilmiyor gittikçe girdiği çukurda bocaladıkça iyice batıyor battıkcada hırçınlaşıyor imamoğlu sana tavsiyem Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastahanesine hemen başvur Alimallah bugidiş iyiye gidiş değil İstanbul belediye başkanı olayım derken kafayı üşütmeyesin
  • ArdaArda11 sa önce
    Yalnız açıklamayı dinledim hiç bir azarlama yok gayet düzgün cevap verdi doğrudur yanlışdır tartışılır
  • Niye yapıyon boyle kardeşNiye yapıyon boyle kardeş11 sa önce
    Bence ak partiye zarar veriyorsunuz yayını izledim kimseyi azarlamıyor saygısızlığı bence soruyu soran yapıyor anı yaşamayı bırakalım çünkü 5 sene sonra böyle giderse ne ak parti kalır ne dini değelere inanan.herşeyi kaybedelim dürüstlüğümüzü asla nerde bu ak partinin iyi insanları...
  • SelimSelim12 sa önce
    PKK ya da FETÖ ye de lanet olsun diyebiliyor musun ? YOK o zaman bas git.
  • FATİHFATİH12 sa önce
    BELEDİYE....BAŞKANI .....SEÇİLİRSE.. MAKAM .... ODASINA.VALLAHİ.. GİRMEK ... İÇİN.VİZE...ÇIKARTTIRIR.... VATANDAŞA ....
  • OY TÜRKİYEM OYYYYYOY TÜRKİYEM OYYYYY13 sa önce
    CHP diktatör. arıyorsa. buna .baksın .....kibirli.olmak . buna. denir ....başkan. seçilirse. vay . vatandaşın .haline ....
  • fetösavarfetösavar13 sa önce
    pkk beni övse feftö beni övse ben de banane derim açıklama yerinde
  • ErdiErdi13 sa önce
    Daha ne diycem ki ben izledim pkk da feride terör örgütü canları cehenneme da ne desin ana avrat küfür mü etsin
  • ZENZEN14 sa önce
    La,gerizekalı ahmaklar siz bu imansızoğlunu savunmaya devam edin nihat genç dinledinizmi koyu fanatik bir CHP lı ne diyor eğer imansızoğlu İSTANBUL.alırsa 3.000pkk izbanksokarsa terör yeniden bu sefer istsnbulda hortlar diyor.o na rağmen oyum yinede chp diyor.
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu14 sa önce
    Bu adam yüzde beş yüz fetö cü.
  • KeremKerem14 sa önce
    Sizin gibi tetikciler ileride hain olarak anilacaksiniz. Ac kalin
  • ÜmitÜmit14 sa önce
    İşine gelmeyince geçelim bunları der yada inkar eder. Lan terörist başı demirtaşa sen sahip çıkıp adamı beğenen değilmisin namert. Nasıl bir projeysen bir bitmediniz.
  • derdamoderdamo14 sa önce
    yunanoglu ekrem pkk nin destegine bana ne demek anlami BENI PKK DESTEKLERSE BENDE PKK ILE BERABER CALISIRIM ANLAMINA GELIYOR DEGILMI yunanoglu ekrem SEN ES CINSEL DEGILMISIN SANKI senin gecmisini gazeteciler iyi arastirsin bakalim daha neler cikacak .
  • YaHuYaHu14 sa önce
    emre uslu buna akıl verdi pkkya pkk deme fetoya feto deme dedi erkekse fetoya teror örgütü desin pkkya terör örgütü desin operasyonları destekliyorum desin alnından öpelim bunları demedikçe hem fetocu diyecekler hem pkklı deyecekler haklılar
  • Serdar ÇapanoğluSerdar Çapanoğlu14 sa önce
    Bu yunanoğlunu terör örgütü açikca destekliyor ve kendisi "bana ne" diyor. Hala Gülen'in bunu yiyenden adamlık, insanlık beklemeyin. Bu milletin yarısı ..yiyen seçmek istiyor.
  • SelâmiSelâmi14 sa önce
    İŞİNE GELMEYİNCE SUSTUR, AJİTASYON KALBİMİKIRIYORSUN VS. VS. TÜMGÂVURLAR FETTOŞVE PKK SENİ NİYE DESTEKLİYOR KODUMUN PAPAZOĞLUSU. SAHTE BAZ-MATAYI(?!) ALINCA İLK İŞİN NİYE VERİLERİ KOPYALAMAK OLDU. HİÇ KIVIRMA SENİN GİBİLERİ ÇOK GÖRDÜK SAHTEKÂR HIRSIZLAR.
  • abdullahabdullah14 sa önce
    boyanın dökülmesinne, öfke kontrol sorunu ve basına tahammülsüzlük sorunu göklere yükselmiş:)) bravo deniz zeyrek vs gibi sipariş, yandaş sorular sormayan gazeteciye
  • Ömer Ömer 14 sa önce
    Adama bir PKK'lı bir de fetocudemediginiz kaldı siz böyle yaptıkça böyle yazdikca böyle soyledikce milletin kafasında tersi yasaniyor
  • Ömer Ömer 14 sa önce
    Adama bir PKK'lı bir de fetocudemediginiz kaldı siz böyle yaptıkça böyle yazdikca böyle soyledikce milletin kafasında tersi yasaniyor
  • Abdullah.Abdullah.15 sa önce
    Türkiyenin bir numaralı düşmanı sana destek veriyor, Türkiyenin güvenini düşünüyorsan, kıymeti olmalı!
  • HaticeHatice15 sa önce
    Hadi ordan senin icin oylari bosunami caldilar sezai temelli ekrem dumanli bosunami sana oy istiyor sahtekarlik yapildi bir ay gecti adamlar durmadan konusuyor simdi pacan sikisti bana ne diyor o da yalan secime kadar yalani soyleyeceksin ya ta abd den emre uslu kafiri sana devamli taktik veriyor bunlar bizi aptal mi saniyor yunan alman fransa pkk fto israil hepsi seni desteklediklerini soyluyor bunlar seni bosuna desteklemez sen bir projesin bu kafirlerin projesisin eger sen gercek dindar musluman olsan seni desteklemezler bu ulkenin sessiz bir secmeni vardir sizin o cahil dediginiz secmen 31 martta sahtekarlik yaptiniz oy caldiniz iste o 40 bin kadar oy o sessizlerin oyu idi turkiyemiz ne zaman savasa girdi ise o savasta askerlerimizden once o beyaz sarikli alimler yani melekler onculuk ederlermis iste o sessiz secmende o beyaz sariklilardir iste chp hep ondan korktugu icin meger tum secimlerde azda olsa oy calarlarmis hani hep hirsiz diye bagiriyorlar ya aslinda gercek hirsiz kendileri
  • adsızadsız15 sa önce
    HELAL OLSUN ADAMA BANA NE DİYOR.BAZILARI GİBİ YALAKALIK OLSUN DİYE ADAYA SEFERLER DÜZENLEMİYOR.
  • EmeklEmekl15 sa önce
    dün kolkola olanlar ne istedilerse vermedik diyenler iyi güzelde açılımdada aynısını yaptılar insanları bu kadar terör ortaklığıyla suçlamak algı oluşturarak milleti kandırmaktır insan olmanın en büyük Erdem’ihatalarından ders çıkarmaktır kimse kendilerini gökten zembilleinmiş sanmasın gidin bakın açılan stantlarda kimse yok uğramıyor hergün önlerinden defalarca geçiyorum dönüpte bakmıyor bilemillet çünkü bıktılar her gün kakakuka zaten geçim derdi borcuvar kimselerin ihtirasının hırsının bedelini bu millet ödemeyecektir ister CHP olsun ister AKP olsun veya diğerleri usandık bıktık bırakın Türkiye’yi kıyamet kopsa bu milletin büyük bir bölümünün umurunda olmayacaktır o hale geldik ne olacaksa olsun artık eğer sağa sola yazıyorsak sabrın dejarzı için rahatlayalım diye huzuru bitirdiler istisnasız hepsi
  • BdrBdr15 sa önce
    Siz varya siz perde arkasinda her türlühaltıyer milletin önüne çıkincamasum olursunuz .Sahibinecekmeyen mal haramdır derler yaaynı kıliçtaroğlu sanki burnundan düşmüş
  • KerimKerim15 sa önce
    ARTIK YALANIN İFTİRANIN, KAYITTAN KESİLMİŞ KESİTLERİN HADDI HESABI YOK. YAYININ ORIJINALI DİNLERSENİZ, ANLARSINIZ. BU ADAYI KÖTÜ GÖSTERMEK İÇİN BE GEREKİYORSA YAPIYORSUNUZ. ALLAH SİZİN BELANIZI VERSİN. ÇOK İÇTEN SÖYLÜYORUM BUNU AKİT!
  • sabrisabri15 sa önce
    on numara cevap verdi, teröristin lafının benim için kıymeti yok niye cevap vereyim dedi işte budur teröristten muhatap olmaz.
  • BANANE HA ALIRSIN BANANE HA ALIRSIN 15 sa önce
    BANANE DİYENE OYMOYOKEKREM İMAMOĞLU NEZAMAN ADAMGİBİ 3MİLYON KÜRDÜ GÖRÜRSEN OZAMAN
  • GerçekGerçek15 sa önce
    Gazeteci toplumun duygu ve düşüncelerini ifade ediyor. Sen seçmene cevap ver pkk sana açık açık destek veriyor sen dansos gibi kiviriyotsunu.
  • HakanHakan15 sa önce
    Adamı bağırtmaya çalışıyorlar ama adam hala müthiş
  • ismail ismail 15 sa önce
    satti silah arkadaslari pkkyi aninda pontuslu

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