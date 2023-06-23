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Medya İmamoğlu’ndan olay itiraf gelmişti! Meğer...
Medya

İmamoğlu’ndan olay itiraf gelmişti! Meğer...

Yeniakit Publisher
2023-06-23 14:25:00 - 2023-06-23 14:57:49
İmamoğlu’ndan olay itiraf gelmişti! Meğer...

Seçimlerin kaybedilmesi, Millet İttifakı’nın dağılması ve parti içi tartışmalar nedeniyle, CHP açısından İstanbul seçimlerinin kaybedilme tehlikesinin ortaya çıktığını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun bu yüzden “Belediyeleri kaybedebiliriz” itirafında bulunduğunu ifade etti.

Seçimlerin kaybedilmesi, Millet İttifakı’nın dağılması ve parti içi tartışmalar nedeniyle, CHP açısından İstanbul seçimlerinin kaybedilme tehlikesinin ortaya çıktığını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun bu yüzden “Belediyeleri kaybedebiliriz” itirafında bulunduğunu ifade etti. Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti: 

“CHP, ‘İmamoğlu’cular ve ‘Kılıçdaroğlu’cular diye ikiye bölünmüş durumda. Bu savaşta iki taraf da gücünü meydana sürüyor.

Ekrem İmamoğlu, seçimlerden hemen sonra değişim diye ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ile üç kez görüştü. Her defasında, siz çekilin partinin başına ben geçeyim dedi.

Kılıçdaroğlu, onu dinledi ama sonunda bildiğini yaptı. “Ekrem sen İstanbullusun, İstanbul’da kal” dedi.  

İSTANBUL’U KAYBETME KORKUSU
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Ekrem İmamoğlu galiba “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacak”. Çünkü seçimlerin kaybedilmesi, Millet İttifakı’nın dağılması ve CHP’deki tartışmalar nedeniyle İstanbul seçimlerini kaybetme tehlikesi ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu da bunu görmüş olmalı ki, “Belediyeleri kaybedebiliriz” dedi.” 

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