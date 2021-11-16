İmamoğlu’ndan ‘mobil’ soygun

Göreve geldiği günden beri kamunun kaynaklarını tüketerek İstanbul’u borç batağına saplayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelir elde etmek için çareyi yeni hokkabazlıklarda aramaya başladı. İmamoğlu yönetimi, AK Parti döneminde hayata geçirilen ve vatandaştan kesinti yapmayan İstanbulkart dolum noktalarının birçoğunu kapatarak, yerine “ek ücret” adı altında kesinti yapılan cep telefonu uygulamasına yönlendirdiği ortaya çıktı.

Eli halkın cebinde

Metro ve metrobüs duraklarında bulunan ve yükleme sırasında herhangi bir komisyon almayan biletmatikleri kapatan Ekrem İmamoğlu, vatandaşları işlem başına kesinti yapılan mobil uygulamaya yönlendirerek hizmet ücreti adı altında milletin cebine el attı.

CHP’li İBB yönetimi, “İndir Yükle Okut Geç” sloganıyla İstanbul halkına şirin göstermeye çalıştığı İstanbulkart Mobil uygulamasıyla örtülü bir soyguna imza atıyor. Bu sayede “ek ücret” adı altında 0-20 TL yüklemede 1 TL’lik komisyon ücreti yansıtıyor. Yüklenen miktar arttıkça kesintinin de arttığı skandal uygulamada, 21-99 TL yüklemede 1.99 TL, 100-249 TL yüklemede ise 2.99 TL işlem ücreti alınıyor.

Uzun kuyruklar

Çalışır haldeki Biletmatiklerin devre dışı bırakılmasının ardından CHP’li İBB’ye komisyon ödemek istemeyen İstanbul halkı nadir de olsa hizmet veren otomatlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yürüyen merdivenler durdu

Öte yandan, her gün arıza veren tramvaylar, yanan metrobüsler ve yolda kalan otobüslerle İstanbul ulaşımını durma noktasına getiren İBB, sonu kesilmeyen yürüyen merdiven arızaları için ilginç bir yöntem buldu. CHP’li yönetim, arızalı olduğu için çalışmayan yürüyen merdivenlerin önüne “Tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır” tabelası asarak, büyük bir şark kurnazlığına imza attı.