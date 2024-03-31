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Gündem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye seçimin son günü operasyon
Gündem

İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye seçimin son günü operasyon

Yeniakit Publisher
2024-03-31 03:35:00 -
İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye seçimin son günü operasyon

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, seçime saatler kala CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İbrahim Özkan aracılığıyla İYİ Parti'nin belediye başkan adayına siyasi rüşvet teklif ettiğini duyurdu.

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu seferde siyasi rüşvet skandalına imza attı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İmamoğlu'nun operasyon aparatı İbrahim Özkan aracılığıyla İYİ Parti belediye başkan adayına siyasi rüşvet teklif ettiğini açıkladı.

'Son gece operasyona maruz kaldık'

Sosyal medya hesabından "Kamuoyunun dikkatine!" notu düşerek oy verme işleminin başlamasına saatler kala açıklamada bulunan Coşkun, "Son gece bile CHP tarafından operasyona maruz kalıyoruz" dedi.

Son gece bile CHP tarafından operasyona maruz kalıyoruz.

Dün bir ilçemizde, İmamoğlu'nun operasyon aparatı İbrahim Özkan aracılığıyla belediye başkan adayımıza siyasi rüşvet olarak bir iştirakin genel müdür yardımcılığı ve şimdiye kadar yaptığı seçim masrafının ödenmesi teklif edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugün yine aynı ilçede, bir ilçe başkan yardımcımız rüşvet karşılığı beraberindeki bazı kişilerle istifa etti ve CHP'yi destekleyeceğini açıkladı.

'Fırsat vermeyeceğiz'

Seçimden bir gece önce artık her şey millet iradesine kalmışken kurulan bu kumpasları görüyoruz.

İYİ Partililer de Türk Milleti de çok iyi görüyor. İYİ Parti'nin İBB'de ve 39 ilçede adayı vardır. İYİ Partililer adaylarının arkasında durmaya son ana kadar devam edecek.

Operasyonculara yer de fırsat da vermeyeceğiz. Kendilerini menfaat için satılığa çıkaranların bundan sonra sokağa çıkacak yüzü olmayacak.

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