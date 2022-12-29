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Gündem İmamoğlu'ndan itiraf! 46 personelimizi terörden attık
Gündem

İmamoğlu'ndan itiraf! 46 personelimizi terörden attık

İçişleri Bakanlığı’nın İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı 557 çalıştırıldığı yönündeki raporunun ardından, Bakan Soylu’yu yalan ve iftira ile suçlayan İmamoğlu, İBB’deki terör kadrolaşmasını kendi ağzıyla itiraf etti. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu zamana kadar çeşitli kayıtlardan 1105 dosya ele alındı. 974 dosyaya işlem yapılma gereği görülmedi, 46 terör ilişiği ve iltisakı içeren kişi işten çıkarıldı. 53 kişinin de farklı suç bilgileri ve arşiv araştırmaları nedeniyle iş akitleri feshedildi” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 09:13:00 -
İmamoğlu'ndan itiraf! 46 personelimizi terörden attık

HABER MERKEZİ

Yerel seçimler öncesi PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yapılan kirli ittifak sonucu İBB Başkanlığı koltuğuna oturan ve seçim diyeti olarak Kandil’in eli silahlı militanlarını İBB’ye dolduran CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği toplantıda itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunarak 46 PKK’lının işten çıkarıldığını söyledi.

Soylu'ya hakaretle başladı

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı terör soruşturmasına cevap vermek ve kendini aklamak için 6’lı masadaki siyasi partilerin genel başkan yardımcılarını yanına alarak kameralar karşısında geçen İmamoğlu, geçmişte inkâr ettiği kadrolaşma iddialarını ve militanları İBB’ye doldurulduğu gerçeğini kabul etti. Son olarak YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilen İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ederek başladığı konuşmasında 2019-2021 arasında kadrolaştığını doğrulayarak, “17 ayda İBB’nin iştirak şirketlerine 11 bin 351 kişi işe alındı.

Hani kimse yoktu?

İBB, İSKİ ve İETT’de de bu dönem alınanları sayarsanız 13 bin civarında personeli işe girdi” ifadelerini kullandı. PKK dağ kadrosundan gelen militanların belediyede çalıştığını itiraf eden İmamoğlu, “46 terör ilişiği ve iltisakı içeren kişi işten çıkarıldı. 53 kişi de farklı suç bilgileri ve arşiv araştırmaları nedeniyle iş akitleri feshedildi” dedi.

HDP’yi geçiştirdi

CHP’li İmamoğlu, “İBB’nin işe alımlarında HDP ile bir planlama ve ortaklık söz konusu mu?” sorusunu ise şu cevapla geçiştirdi: “Ne HDP ile ne de diğer siyasi partilerle bu sürecin işletilmesine yönelik ne bir ilişki ne de bir ortaklık süreci vardır. Bu zaten mümkün değil. İBB’nin işe alım prensipleri ve prosedürleri bellidir. O prosedürler dahilinde işlem yürütülür.”

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Yorumlar

emredersin amirim

diğer 4 bin hanki masa başında amir durumunda

Hakikkat

Terörden attık dediği, İBDA-C lileri neden belirtmemişsiniz...
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
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