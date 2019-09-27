İmamoğlu'ndan İstanbul depremi açıklaması: 20-30 bin can kaybı iyimser

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk canlı yayınına katıldı. İstanbul'da önceliğin deprem olduğunu belirten İmamoğlu, büyük İstanbul depremine dair de uyarılarda bulundu.

"Gece olursa, gündüz olursa nasıl bir risk var cevap bulmamız gerekiyor." diyen Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yüzleşelim. 20-30 bin civarında insanın hayatını kaybedeceği iyimser. Yüzbinlerce insanın barınmasını sağlamakla yükümlü kalınır. O büyük deprem olsaydı Türkiye’nin ekonomisine, motivasyonuna verebileceği zarar var. İstanbul başka bir şehirdeki afetin yarasını sarabilecek kapasitede. Ama İstanbul’un yarası kolay sarılamaz."