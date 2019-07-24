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İmamoğlu'ndan İBB'de iki yeni atama!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğüne Tülün İnal'ı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ise Naim Erol Özgüner'i atadı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
İmamoğlu'ndan İBB'de iki yeni atama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğüne belediye içinden bir isim olan Tülün İnal'ı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ise Naim Erol Özgüner'i atadı.

Tülün İnal kimdir?

İnal, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden 1982 yılında mezun oldu.

İBB'de 1 Temmuz 1983'te işbaşı yapan İnal, 1985-1992 arasında harita imar uygulama şefi, harita müdür yardımcısı ve harita müdürü olarak hizmet verdi.

İnal, 1992-2000 arasında ise Şehir Planlama (Nazım Plan) Müdürlüğünde 1/50000 ölçekli plan ve İstanbul Ulaşım Master Planlarının yapımında görev aldı. 2001-2017 arası Boğaziçi İmar Müdürlüğünde harita şefliği yapan İnal, 2017-2019 arasında ise Yapı Kontrol Şefliğinde teknik eleman olarak çalıştı.

Tülün İnal, uzun yıllardır Sarıyer'de kooperatif yönetim kurulu üyeliği ve Sarıyer Bölgesi Üst Birlik Kooperatifler Birliğinde başkan yardımcılığı görevlerini de yürütüyor.

Naim Erol Özgüner kimdir?

Özgüner, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezuniyetinden sonra aynı bölümde yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanı almaya hak kazandı. Özgüner daha sonra Bilgi Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamladı.

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde 4 yıl asistanlık ve üniversite dış ilişkiler müdürlüğü görevlerini yürüten Özgüner, 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şirketinde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başladı. Turkcell Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Gürcistan ve Belarus'taki GSM şebekelerinin tüm elektronik ve IT sistem altyapılarının kurulması ve yönetilmesi projelerinde üst düzey yönetici olarak rol alan Özgüner, son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetti.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına atanmadan önce büyük veri, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışan CF Telekom firmasında genel müdürlük görevini sürdüren Özgüner, İngilizce biliyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
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