İmamoğlu’ndan Demirtaş’a övgü seli! “Beğeniyorum”

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimler öncesinde 'siyasi hayatını bilmiyorum' iddiasında bulunduğu terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a yine övgüler dizdi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu dün akşam saatlerinde katıldığı bir televizyon yayınında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Başkanı olan ve terör propogandası yapma suçundan tutuklanan Selahattin Demirtaş hakkında konuştu.

31 Mart yerel seçimler öncesinde Selahattin Demirtaş hakkında bir bilgisi olmadığını açıklayan İmamoğlu dün akşam ki yayında, "En çok beğendiğim yanımı söyleyeyim. Düşüncesini güne, zamana göre hele hele oya göre çevirecek, evirecek bir insan olmadım, asla olmayacağım. Habertürk kayıtlarına geçsin. Siyasi ömrüm ne kadar olur bilemem. Ben milletvekili değilim, bakan değilim. Ben sayın Demirtaş'ı Cumhurbaşkanlığı döneminde takip etmiş birisiyim. Kendisiyle tanışmadım. Keşke tanışsaydım. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bir dille süreç yönetti. Bu yöntemi siyaset anlayışını beğeniyorum dedim. O siyasi dönemini, anlayışını beğenen birisiyim. " ifadelerine yer verdi.

Demirtaş neden tutuklanmıştı?

Tutuklanan ve hakkında en fazla dosya bulunan milletvekili Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın fezlekelerinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" gibi suçları işlediği yer alıyor.

Demirtaş'ın dosyalarında yer alan diğer suçlar şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 298 sayılı kanuna muhalefet, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, 2911 sayılı kanuna muhalefet, hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, kamu görevlisinin aleyhine iftira, suç işlemeye tahrik ve suç işlemeye azmettirme, devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs."