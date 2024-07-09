İmamoğlu'ndan Caferilere büyük ayıp! Otobüsü bile çok görüyor!

Sosyal belediyecilik vaadiyle soytarı belediyeciliği yapan İmamoğlu, sabetaycı Nişantaşı'na gösterdiği ilgi ve alakayı farklı inançlara sahip semtlere göstermek bir yana hizmet aksaklığını görmezden geliyor!

İstanbul'da Caferi vatandaşların çoğunlukta olduğu Halkalı Zeynebiye'de İETT otobüsü bulmak ve kullanmak imkansız durumda. Semtin merkezi olan ve Büyük Zeynebiye Camii'nin de bulunduğu Zeynebiye Caddesinde İETT durağı bulunmuyor. Ve haliyle İETT otobüsü de geçmiyor. Bununla birlikte minibüslerde son 2 yıldır caddeden geçmiyor. Yani toplu ulaşımla on binlerce Caferi vatandaşın yaşadığı Zeynebiye mahallesine ulaşmak imkansız!

Bölgeye en yakın otobüs durağı 15 dakikalık yürüme mesafesinde. Duraktan şehir merkezine (metrobüs durağına geçiş yapmak vs.) geçen tek otobüs 79G hatlı İETT otobüsü. Bahsi geçen otobüs ise duraktan saatte 1 kez geçiyor. o da arıza yapmadı ise! Vatandaşlar zaten seyrek geçen otobüslerin çok sık olarak sefer saatlerinin de aksadığını söylüyor.

Caferi vatandaşlar caddelerinde otobüs durağı olmadığı için en yakın durağın bulunduğu Fatih Caddesi'ne 15-20 dakika kadar yürüdüklerini, metrobüse ulaştıracak olan 79G otobüsünü de 1 saat kadar beklediklerini söyleyerek duruma isyan etti. Özellikle yaşlıların ve çocukların çok zorlandığını belirten vatandaşlar, İBB'den acil çözüm bekliyor.

Oruç Öztürk adlı vatandaş 'Zeynebiye Camii'nin yan sokağında oturuyorum. Burada durak yok otobüs geçmiyor. 20 dakika kadar fatih caddesi durağına yürüyorum. Zaten saatte 1 gelen otobüs bazen hiç gelmiyor. metrobüse ulaşmamız neredeyse imkansız. işe gidemiyoruz' dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyetik semtlerin müdavimi olan İmamoğlu'nun bu mağduriyete ne zaman müdahale edeceği ise merak konusu.