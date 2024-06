İmamoğlu’ndan büyük hizmet! Buharlı otobüsler İstanbul’un her yerinde her gün faaliyette

Bir vatandaşın çektiği bu video her zaman olduğu gibi yolda kalan bir İETT otobüsüne ait. İstanbul’un her yerinde, her gün arızalanan otobüsün arkasından çıkan dumanlar artık şaşırtmıyor. Bu görüntülere alışan İstanbullular “İmamoğlu büyük yatırım yaptı. İstanbul’a buharlı otobüsler aldı” diyerek İmamoğlu’nu ‘ti’ye almaya başladılar.