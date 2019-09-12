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İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Külliye'deki toplantı sırasında sandalyesinin kırılmasına ilişkin "Oturduğumuz koltuk durup dururken kırıldı, yere düşer gibi olduk, düştük. Sandalye niye kırıktı? Cumhurbaşkanlığı araştırsın" dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:50
İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 29 büyükşehir belediye başkanını ağırlamış, toplantıya ilginç anlar damga vurmuştu.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya katılan belediye başkanlarından bir tanesi de Ekrem İmamoğlu'ydu. Erdoğan'dan sonra yerine oturmak üzereyken sandalyesinin ayağı kırılan Ekrem İmamoğlu, yere düşmüştü.

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İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı araştırsın

İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan büyükşehir belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda oturduğu koltuğun kırık olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu açıklamasında "Oturduğumuz koltuk durup, dururken kırıldı, yere düşer gibi olduk düştük aslında. Sayın Cumhurbaşkanı 'israf yaptın' dedi. Ben de 'bu israf değil, sandalye kırık' dedim. 'Olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz' dedim. Bu tabi öyle bir magazin durum oluştu. Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:50
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  3. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Murat atılganMurat atılgan8 dk önce
    Gebermediğine dua et
  • CakırCakır9 dk önce
    Geberseydin keşkem

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