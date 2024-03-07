  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 bebek babasız kaldı onun derdine bakın! Oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem TOK’tan şaşkına çeviren sözler

Kandil’e boyun eğen Özgür Özel çıkmazda! Biri 'binaya almam' diyor biri 'fotoğraf vermem' diyor

Ne saklıyorlar da böyle korkuyorlar? CHP’yi İzmir’de panik sardı

Halkçı partinin Kapitalist adayı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

Murat Kurum Türkiye'de ilk defa olacak diye duyurdu!

Ne Mercedes ne BMW! TOGG açık ara lider!

Bakan Kacır: Türkiye'yi ileri teknoloji üretim merkezi haline getireceğiz! Dünya klasmanında Türkiye'den kritik hamleler

Putin'i çıldırtacak gelişmeyi duyurdular: Rus SU-57 yerine Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan alacaklar

Eş Başkanlar Kandil’in uzantısı DEM’e yaranmak için yarışıyor! Biri el öpüyor diğeri alkışlıyor

Kandil daha ne istesin! CHP’nin adayından DEM’e övgüler
Gündem İmamoğlu'nda bu eyleme iştirak edecek 'göz' var mıdır?! Van'da DEM Parti önünde evlat nöbeti
Gündem

İmamoğlu'nda bu eyleme iştirak edecek 'göz' var mıdır?! Van'da DEM Parti önünde evlat nöbeti

Yeniakit Publisher
2024-03-07 15:06:00 -
İmamoğlu'nda bu eyleme iştirak edecek 'göz' var mıdır?! Van'da DEM Parti önünde evlat nöbeti

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler ile çocuklarının resimlerini taşıdı.

PKK aleyhine slogan atarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, yağmurlu havada çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Nazlı Sancar, gazetecilere, yıllardır kızı için mücadele verdiğini söyledi.

Her hafta evlatlarına kavuşma umuduyla eylem yaptıklarını belirten Sancar, şöyle konuştu:

"5 yıldır çocuklarımız için nöbet tutuyoruz. Benim evim yıkıldı, başkasının evi yıkılmasın diye eylemlere devam ediyoruz. Yıllardır evlat acısı çekiyorum. Kızımın 'anne' demesini özledim. 12 yıldır evladımdan ayrıyım, yüzünün şeklini unuttum. Biz onlardan sadece evlatlarımızı istiyoruz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Baba Eyüp Baran ise 9 yıldır çocuğu Abdulalim Baran'ı aradığını belirtti.

Mağdur ailelerin eyleme katılması gerektiğini belirten Baran, "Çocuğumu dağa kaçırdılar, geri getirmelerini istiyorum. Tüm aileler bize destek versin, korkmasınlar. Biz haklıyız ve kazanacağız." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23