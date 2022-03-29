İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi!

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye bünyesinde 'çevre denetleme' görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis etti. İmamoğlu'nun işe gelip gitmek için kullandığı 'Çevre 1' teknesiyle Beylikdüzü- Yenikapı arasında toplamda 256 kez sefer yaptığı, teknenin günlük yakıt maliyetinin 12 bin lira olduğu tespit edildi. İstanbullu her gün trafikle boğuşurken İmamoğlu'nun kendi rahatı için üstelik çevre görevi yapması gereken bir tekneyi makam aracı gibi kullanması ve yakıt sarfiyatı ile israfa yol açması büyük tepki çekti.

Tepkilerden bazıları şöyle:

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: "İstanbullular bozuk otobüsleri itip trafikte çile çekerken, Rumelihisarı'nda kendine köşk yaptıran CHP'li İBB Başkanı, trafik sorununu da belediyenin gemisini kendine tahsis ederek çözmüş. Git gel günlük 12 bin TL... Dediği gibi: "İstanbul nimet nimet."

İBB Meclis Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu: "Deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi için var olan çevre denetim teknesini İBB Başkanı kendi şahsına nasıl tahsis eder? Tam bir skandal! İklim Değişikliği ile Mücadele konusunun ülkemizin en öncelikli gündemlerinden bir tanesi olduğu bu dönemde İBB'nin kapasitesini yükseltmesi gerekirken elindeki imkânları şahsi amaçları için tahsis etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. İBB Başkanı, İstanbulluları tatmin edici bir açıklama yapmalıdır. İBB yönetiminin çevre uygulamaları akıl alır gibi değil. Çevre denetim teknesinin görevinin icra ettirilmeyerek İBB Başkanı'na tahsis edilmesi, İBB yönetiminin çevre konusundaki başarısızlığını ve samimiyetsizliğini gözler önüne sermektedir."

Burak Yıldırım: Sadece işe gidiş masrafı 1 milyon 612 bin TL. Bırakın tatile gitsin yeminle daha az zararlı.

Duygu Çelik: Kendilerine hizmet etmek için seçilmiş gibiler.

Mustafa Merken: Bir akşam yemeğinde balık için 47 bin lira veren Ekrem İmamoğlu, evine gelip gitmek için günde 700 litre yakıt yakmış, çok mu?

Oğuz Kaan: Günlük 12 bin TL! İmamoğlu'nun müzeden saraya çevirdiği evinden belediyeye, tekneyle günlük 12 bin TL harcayarak gitmesine bir sözünüz yok mu? Bir kez değil, tam 256 kez!

Şeyma Sayar: Akaryakıttaki artış sebebiyle ulaşıma astronomik zam isteyen İmamoğlu temizleme gemisini makam aracı yapmış. Gemi yakıt yakmıyor herhalde.

Ahmet Demir: Her şey İmamoğlu için çok güzel.