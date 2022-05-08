İmamoğlu'na tepki gösteren Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na aday önerisi!
Karadeniz turuna davet ettiği bazı gazeteciler üzerinden yandaşları tarafından tepkilerin hedefinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Millet İttifakı'na aday önerisinde bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'un sorularına yanıt verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna ilişkin tartışılan fotoğrafla ilgili soruya cevap veren Fatih Erbakan, ''Ekrem İmamoğlu, biraz da tabi İstanbul’u yönetsin ve İstanbul’da güzel sonuçlar ortaya koysun diye seçildi. Şimdi daha İstanbul bitmeden doğrudan doğruya Türkiye’yi yönetmeye talip olması da yadırganıyor, tepki çekiyor olabilir.'' ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'na Yavaş'ı önerdi
Erbakan ayrıca Millet İttifakı'nın adayının Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini savundu.
"İkinci turda Erdoğan'ı destekleriz"
Erbakan, seçimin ikinci tura kalması halinde şartlarını ortaya koymak kaydıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.