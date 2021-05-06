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Siyaset İmamoğlu'na soruşturma hakkında AK Parti'den flaş açıklama!
Siyaset

İmamoğlu'na soruşturma hakkında AK Parti'den flaş açıklama!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet'in türbe ziyaretiyle ilgili ön inceleme başlatılması hakkında AK Partili Bülent Turan'dan açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 10:51:00 - 2021-05-06 11:15:46
İmamoğlu'na soruşturma hakkında AK Parti'den flaş açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Fatih Sultan Mehmet'in türbe ziyaretiyle ilgili ön inceleme açılmasına AK Parti'den bir yorum geldi.

"Gereksiz bir adım atılmış"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ön inceleme açılması hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gereksiz bir adım atılmış, öyle gözüküyor" dedi.

"Böyle kavgalarla gündem olmaya gerek yok"

Belediye başkanlarının kendi hizmetleriyle gündeme gelmesini istediklerini söyleyen Turan, "Gereksiz kavgalarla gündem olup ileri yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru bulmayız" diye konuştu.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gülbahar Hatun'un türbesinde 'elleri arkasına bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığı' iddiasıyla soruşturma açıldığı iddia edilmişti. İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı ise yaptığı açıklamada "İmamoğlu'na ilişkin bir soruşturma yok, bu bir ön incelemedir" demişti.

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