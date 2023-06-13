İmamoğlu'na soğuk duş! Günler sonra gittiği yerde vatandaş böyle rezil etti

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yangın çıkan 6 katlı iş merkezi CHP'li İBB'ye bağlı itfaiye yüzünden ancak bugün söndürülebildi. İtfaiyenin saatler sonra müdahale ettiği, çökmeler nedeniyle yıkım çalışması da yapılan binayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

'Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?'

Açıklamanın ardından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanları selamlayan İmamoğlu'na farklı bir binada faaliyet gösteren iş yeri çalışanı tepki gösterdi.

Çalışan, 'Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?' diyerek seslendi. İmamoğlu, 'Seni duyamıyorum, yakına gel' diyerek her zamanki yılışık tavrını sergiledi.

İmamoğlu: Yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur

Bunun üzerine çalışanın İmamoğlu'na 'Haydi tatile, tatile' dediği duyuldu. İmamoğlu ise "Gelemiyor, ancak konuşuyor, senin yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur" sözleriyle vatandaşa karşı itici bir üslupla karşılık verdi.



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