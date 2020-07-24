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Gündem

İmamoğlu'na soğuk duş! Gökçek duyurdu: İşte oluşan panik

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ayasofya Camii'nde namaza katılmak yerine Ankara'ya giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 20:41:00 - 2020-07-24 20:44:51
İmamoğlu'na soğuk duş! Gökçek duyurdu: İşte oluşan panik

Eli arkasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine giren ve tekme olarak yorumlanan ilginç bir harekette bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya Camii'nde namaza katılmak yerine Ankara'ya gitti.

Bunun üzerine Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından, "İmamoğlu bugün Ayasofya yerine Ankara'da Hacı Bayram'a gitti. Fakat namaz mı kıldı, dillerden dayak mı yedi kendi de anlayamadı." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na cemaatin "Niye Ayasofya'ya gitmedin?', 'Elin k.nda Fatih'e niye saygısızlık yaptın?', 'Utanmıyor musun?' şeklinde tepki gösterdiğini belirten Gökçek, "İşte oluşan panik" diyerek İBB Başkanı İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaştı.

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