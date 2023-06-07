İmamoğlu'na olay öneri! ‘Hain evlat Ökkeş' gibi olursan?!..

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP'de alttan alta süren Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu çekişmesine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İmamoğlu'na "Tek yol var. O da, 'hain evlat ökkeş' gibi yapacaksın, 'babadır' falan demeyeceksin, Bye Kemal'in kuyusunu kazacaksın" diye seslenen Genç, şunları kaydetti:

"Buraya kadarmış, hadi sana Bye Bye Kemal" diyor CHP'liler. Duymazdan geliyor.

"Orda mısın?.." diye sesleniyorlar, "Bur-da-yım!.." da diyemiyor artık.

O kadar atıp tutmuş, 14 günde 2 defa hezimete uğramış, hiç kazanamamış, toplamda 12 kez kaybetmiş, ama sanki hiç seçime girmemiş gibi davranıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Erdoğan, yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadınız?" diye soruyorlar, "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki?" diyor...

Yani Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmüyor. Madem cumhurbaşkanı değil, neyin yemin törenine gittin?.. Erdoğan seçimi kazanmadıysa, senin kazanmış olman lazım, neden sen yemin etmedin?..

Ne diyorum yahu?!., Bu Bye Kemal sonunda bizi de delirtecek?!..

"İstifa edecek misiniz? diye soruyorlar. "Ona parti karar verir doğal olarak. Partinin kendi gelenekleri vardır. O gelenekler içerisinde hareket edilir."

'Partinin geleneklerine göre' mi?!..

Bildiğimiz kadarıyla, partinizin geleneklerine göre, gönderilecek olan genel başkana kumpas kurulur. İstifa ettirilir. Önceden hazırlanmış bir proje "lider" çıkar, ilk önce; "ben aday değilim" der. Ertesi gün de adaylığını ilan eder. Girdiği tüm seçimleri kaybeder ama 'tek adama karşı mücadele etmek için koltuğunu bırakmaz?!..

Şimdi koltuğa göz diken başka biri var.

"Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir; her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" diyor İmamoğlu.

Çok beklersin sevgi pıtırcığı!.. Böyle olmaz. Karından konuşarak, ima ve ihsas ederek lider olunmaz. Korkağın peşinden kimse gitmez...

Bu arada, "aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık" diyorsun.

Sen CHP'de yenisin galiba!..

Ardı ardına 11 kez yenilen genel başkanla 12'nci seçime girip bir kez daha yenilen CHP'nin 'farklı sonuç' beklediğini kim söyledi sana?!..

Bye Kemal; "Baba-oğul ilişkisi" falan var dediydi ya, ona da inanma.

MYK'yı, delegeleri ayarlamaya, şimdiden tedbirleri almaya başladı bile.

Meral ablan da bi'şey yapamaz bu saatten sonra. Masa dağıldı, ortaklık bitti. CHP ile İP'in arası çok gergin. Suçu birbirlerinin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Arada gümbürtüye gidersin.

Tek yol var. O da, 'hain evlat ökkeş' gibi yapacaksın, 'babadır' falan demeyeceksin, Bye Kemal'in kuyusunu kazacaksın. ("Hain evlat Eko" derler ama aldırma. O da zaten seni yemeye çalışıyor.)

Medyayı da arkana alacaksın.

Sonra çıkacaksın meydana; "çok üzülüyorum.., yalan konuşmayı bilmiyorum.., yaprak maprak.., falan" deyip adaylığını ilan edeceksin...

Bak söyleyeyim, böyle yaparsan kesin kazanırsın.

Aramızda kalsın!.."