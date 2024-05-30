  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha henüz 7 yaşındaydı! Hastaneye güle oynaya giden kızın şüpheli ölümü! Savcılık soruşturma başlattı!

Hamas bitti onlar başladı! İsrail, onları da terörist olarak tanıyacak

Mavi Marmara saldırısının üzerinden 14 yıl geçti

Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!

Yılmaz Özdil Pandora’nın kutusunu açtı! CHP parti parasıyla gazeteci satın alıyor

Türkiye'nin dış ticaret açığı azaldı!

KAAN dünya devlerini geride bıraktı! İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları

Almanya'da Togg depremi! Kimse neler olduğunu anlayamadı

Çözüm önerilerine takoz koyan İBB, 6 yılda bir barınak yapamadı! Ekrem, sokakları köpeklere bıraktı

Osmanlı’nın son sancağı hala yaşıyor! Afrika’da yaşayan esmer Türkler
Gündem İmamoğlu’na koruma ordusu! Belediye ziyaretinde kendisine 15 araç eşlik etti
Gündem

İmamoğlu’na koruma ordusu! Belediye ziyaretinde kendisine 15 araç eşlik etti

Yeniakit Publisher
2024-05-30 09:38:00 - 2024-05-30 09:42:05
İmamoğlu’na koruma ordusu! Belediye ziyaretinde kendisine 15 araç eşlik etti

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu dün Üsküdar belediyesini ziyaret etti. “Üsküdar’da da ortak masa toplantımızı yaptık.” Diyen İmamoğlu’nun 15 araçlık koruma ordusu yaptığı ziyareti gölgesinde bıraktı.

Yeniakit.com.tr

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu Üsküdar belediye başkanı Sinem Dedetaş’ı ziyaret ederek birlikte ortak basın toplantısı düzenlediler. İmamoğlu “Üsküdar’da da ortak masa toplantımızı yaptık. Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş ve çalışma arkadaşlarıyla Üsküdar’da ortak yapacağımız çalışmaları değerlendirdik.” Yazılı bir paylaşım yaptı.

Buraya kadar her şey normal görünüyordu normal olmayan ise İmamoğlu’nun Üsküdar belediyesine giderken yanında götürdüğü koruma ordusu. İBB’ye ait 15 araçlık bir koruma ordusu Üsküdar belediyesi ziyaretinde ona eşlik etti. İmamoğlu’nun konvoyunu görenler onu Devlet Başkanı zannettiler.

Tuvalet terliğine oy verecek kitle İmamoğlu’nun bu yalanlarını artık nereye kitlersen kitle
Tuvalet terliğine oy verecek kitle İmamoğlu’nun bu yalanlarını artık nereye kitlersen kitle

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tuvalet terliğine oy verecek kitle İmamoğlu’nun bu yalanlarını artık nereye kitlersen kitle

Ekrem İmamoğlu ile Alper Yeğin jakuziyi birlikte aradı! Yine bulamadılar...
Ekrem İmamoğlu ile Alper Yeğin jakuziyi birlikte aradı! Yine bulamadılar...

Siyaset

Ekrem İmamoğlu ile Alper Yeğin jakuziyi birlikte aradı! Yine bulamadılar...

CHP’de kavga ‘Yavaş’tan başladı! İmamoğlu ile Yavaş arasında şok gelişme
CHP’de kavga ‘Yavaş’tan başladı! İmamoğlu ile Yavaş arasında şok gelişme

Medya

CHP’de kavga ‘Yavaş’tan başladı! İmamoğlu ile Yavaş arasında şok gelişme

20
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba.

Kibir abidesi bir ucube idi artık tamamen Firavunlaşmış bir nefis taşıyor.

yusuf

Eğer birgün ülkenin yönetimini ele geçirirse,tarihin gördüğü en müsrif yönetciyi seyredeceğiz.bak demedi demeyin
TÜM YORUMLARA GİT ( 20 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23