İmamoğlu’na koruma ordusu! Belediye ziyaretinde kendisine 15 araç eşlik etti

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İBB başkanı Ekrem İmamoğlu Üsküdar belediye başkanı Sinem Dedetaş’ı ziyaret ederek birlikte ortak basın toplantısı düzenlediler. İmamoğlu “Üsküdar’da da ortak masa toplantımızı yaptık. Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş ve çalışma arkadaşlarıyla Üsküdar’da ortak yapacağımız çalışmaları değerlendirdik.” Yazılı bir paylaşım yaptı.

Buraya kadar her şey normal görünüyordu normal olmayan ise İmamoğlu’nun Üsküdar belediyesine giderken yanında götürdüğü koruma ordusu. İBB’ye ait 15 araçlık bir koruma ordusu Üsküdar belediyesi ziyaretinde ona eşlik etti. İmamoğlu’nun konvoyunu görenler onu Devlet Başkanı zannettiler.