İmamoğlu'na kalp krizi geçirtecek gelişme! Vay anasını

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İBB'de sosyal güvenlik uzmanı olarak çalışan ve daha önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıkan Şafak Duran hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılığın düzenlediği iddianamede Duran'ın terör örgütünün özel kuvvetler yapılanması içinde olduğu belirtilirken, Duran'ın 'uyuyan hücrelerin' birinin içinde olduğunun altı çizildi.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Şafak Duran'ın örgüt içerisinde görevlendirmesinin özel kuvvet yapılanmasında yapıldığı ortaya çıktı. Savcılık iddianamede, bu hücrelerin örgütten metropol alana geçtikten sonra düzenli bir hayat görüntüsü verdiklerinin dolayısıyla 'uyuyan hücre'lerden biri olduğuna dikkat çekti.

Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, PKK Silahlı Terör Örgütü'nün Kuzey Irak'taki kampında görüntüleri ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 16 Ocak tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanan Duran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun hazırladığı iddianameyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

PKK'nın sözde özel kuvvetlerinden çıktı

Savcılık, Duran'ın örgüte ilk katılım gösteren şahıslara verilen "Şervan eğitimi" mezuniyet törenine katıldığını saptarken, şüphelinin görevlendirmesinin ise örgütün sözde özel kuvvet yapılanması içerisinde aktif olarak hücre diye tabir edilen kadroda yapıldığına iddianamede dikkat çekti. Söz konusu hücrelerin, örgütten metropol alana geçtikten sonra düzenli bir hayat görüntüsü verdiklerinin bilinen bir gerçek olduğu vurgulandı. Duran'ın bu doğrultuda örgütün 'uyuyan hücreleri'nden biri olduğu değerlendirildi.

İki itirafçı, terörist Duran'ı tarif etti

Hazırlanan iddianamede Duran'a örgüt içerisinde "Diren- Amara" kod isminin verildiği vurgulanırken, şüphelinin örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarında olduğuna ilişkin tanık ifadeleri dikkat çekti. Bu sözde mezuniyet törenine katılan isimlerden bir tanesi 27 Kasım 2014'te örgütten kaçarak güvenlik birimlerine teslim olan 'Hozan-Serhad' kod C.K. oldu. C.K. ifadesinde, "5 Temmuz 2014 tarihinde örgütsel eğitim aldığım sırada benimle birlikte örgüte yeni katılan ve yeni eğitim alan birisi vardı" dedi. C.K ayrıca, Duran'ın o dönem 20-22 yaşlarında, 1.65 boyunda, 65 kilogram ağırlığında ve Tokatlı olduğunu bildiğini soruşturma makamlarıyla paylaştı. 2014 yılı Kasım ayı içerisinde örgütten kaçarak teslim olan bir diğer isim ise 'Roza- Amed' kod F.Y.'ydi. F.Y. de ifadesinde, "Yeni Şervan eğitiminden hatırladıklarım; Tokatlı, 22 yaşlarında, kilolu, orta" dedi.

"Gezme amacıyla Diyarbakır'a gittik"

İstihbarat ve güvenlik birimleri iki ifadede geçen teröristin 'Diren- Amara' kod Şafak Duran olabileceği değerlendirmede bulunarak soruşturma işlemlerine başladı. Duran savcılık ifadesinde, "2012'de Sakarya Üniversitesi'ni kazandım. Yanlış hatırlamıyorsam 2013 ya da 2014'te üniversiteden arkadaşım Baran Kotay ile birlikte Diyarbakır iline gezme amacı ile gittik. O dönem ailevi problemlerinden ötürü Güneydoğu'ya gitmişliğim olmuştu. Bunun haricinde de 1. Sınıfta bahar aylarında Güneydoğu'ya gittim" dedi.

Rapor geldi, tutuklandı

Ele geçirilen fotoğrafa ilişkin yapılan incelemeye göre, elinde "Kalaşnikof" olarak bilinen Ak-47 makineli tüfek bulunan bir kişinin, tüfeği namlu kısmından tuttuğu, elinde örgüte ait kimlik ve kamuflajlı bir durumda olduğu ifade edildi. Arka planda ise üst düzey örgüt mensuplarının alkışlar vaziyette ayakta durdukları, ön kısımda bulunan masanın üzerinde örgüte ait bayrağın serili olduğu söz konusu anın örgütsel eğitim süreci sonrası yapılan sözde yemin törenine ait olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

O fotoğraftakiler yönetici çıktı

Fotoğrafta yer alan teröristlerin isimleri şu şekilde: "Tutuklu terörist "Özgür-Hunireş" kod Mehmet Hüseyin Öz, 2014'te örgüte katılan halen kırsalda faaliyet gösteren "Zerrin-Dirok" kod Mediha Altun, etkisiz hale getirilen Evin Yiğit, geçtiğimiz 8 Şubat'ta Şırnak Habur Sınır Kapısından güvenlik güçlerine teslim olan ve halen tutuklu bulunan "Devrim-Serhat" kod Osman Aslan ve "Helin-Dersim" kod olarak faaliyet yürütürken 2017'de etkisiz hale getirilen Nurten Kılıçarslan."

İBB, arşiv araştırması bile yapmadan işe almıştı

İBB'de yaşanan skandalın ardından belediye sözcüsü Murat Ongun Şafak D.'nin adli sicil kaydının temiz olduğunu açıklamıştı. Şafak Duran'ın 19 Ekim 2020'de PKK/KCK/YPG/YDG-H Terör Örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli işlem yapılan isimlerden olduğu öğrenilmişti. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin 17 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre şahıs hakkında yapılması gereken "Arşiv Araştırması" işlemi yapılmadan, Şafak Duran'ı 01 Haziran 2021 tarihinde işe başlattığı ortaya çıkmıştı.