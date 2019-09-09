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İmamoğlu'na "israf" ayarı: Hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "israf" algısı oluşturmak amacıyla "gereksiz makam" aracı diyerek belediyenin hizmet araçlarını Yenikapı'ya çeken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ayar verdi. Hizmet araçlarının israf olarak lanse edilmesine tepki gösteren Göksu, "Eğer hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır" dedi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:33
İmamoğlu'na "israf" ayarı: Hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır

İBB Meclisi, tatilin ardından israf araç tartışmalarıyla tekrar başladı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından söz alarak hizmet araçlarını Yenikapı'da israf adı altında sergilenmesine tepki gösterdi.

"Madem fazlaydı İSKİ'ye neden 997 araç aldınız?"

Göksu konuşmasında "Sayın başkan seçim döneminde 643 yöneticiye 1717 makam aracı verildiğini söyledi. Bunlar mı makam aracı? Makam araçlarını bulamayınca hizmet fazlası dediler. 730 araç toplandı Yenikapı'ya tepki gelince kamyonetleri geri çektiniz. Madem fazlaydı İSKİ'ye neden 997 aracı neden aldınız. Bizim dönemimizde yapılanın 3 katı fiyata araç kiralanmış" dedi.

"Hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır"

Göksu, hizmet fazlası araç tartışması konusunda ise "Hizmet fazlası araç neye göre belirlenir? Eğer hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır. O zaman bütün araçları teslim edebilirsiniz sizin hizmet etmek gibi bir amacınız olmadığı ortaya çıktı" dedi.

Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütleri ile bağını maksimuma çıkartması gerektiğini savunan Göksu, "Sanki bazı vakıflara oluk oluk para aktarıldı. Sanki bu vakıflara nakdi para verildi gibi algı operasyonu yapıyorsunuz. İBB'nin bu derneklere bu vakıflara bir kuruş Türk Lirası yoktur" diye konuştu. Göksu konuşmasının son bölümünde ise Tayfun Kahraman'ın daire başkanlığına atanmasına ilişkin, "Gezi olaylarında eli kanlı terör örgütlerinin paçavrasının altında gaz mahkemesi ile beraber havaalanı dursun, boğaz köprüsü dursun diyen bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek. Hadi CHP'lilere bir şey demiyorum, İYİ Partililere soruyorum bunu içinize sindirebilecek misiniz?" dedi.

 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:33
  1. CHP
  2. Ekrem İmamoğlu

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