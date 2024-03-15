İmamoğlu'na Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Konferans Ligi'nde çeyrek finale kaldıkları maçtan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bunun sebebi İmamoğlu'nun maç sonundaki paylaşımı.

Fenerbahçe-Union SG maçı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki mesajları atılıyor. İmamoğlu'na gelen tepki mesajlarının sebebi maçtan sonra yaptığı paylaşım. Sarı Lacivertli taraftarlar, 52 yaşındaki siyasetçinin Fenerbahçe'nin stadyumda gerçekleştirdiği Türk Devletleri ile ilgili konsepte saygı duymadığı ve bunu sansürlediği görüşünde.

Ekrem İmamoğlu, maçın bitiminin ardından yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli futbolcuların görselini paylaştı ve tebrik mesajı yazdı. Sarı lacivertli taraftarlar bu paylaşımda kullanılan fotoğrafın kesildiğini belirterek İmamoğlu'nu eleştirdi. Fenerbahçe'nin paylaştığı görselde futbolcular geniş açıdan çekilmiş ve tribündeki 16 Türk devletinin bayrağının dalgalandığı gösterilmeye çalışılmıştı.