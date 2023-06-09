İmamoğlu’na çok kötü haber! Dünyası başına yıkılacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP konusunda "değişim" vurgusu yaptığı açıklamasını köşesine taşıdı.

İmamoğlu'nun "Süreci takip ediyorum" cümlesine dikkat çeken Selvi, şunları kaydetti:

"İmamoğlu iki noktaya işaret ediyor. 'Siyasi yasak ne olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi ne olacak? Bakın bunların hepsi cevapları verilmesi gereken sorular' diyor. Belli ki siyasi yasak gelecek mi, İstanbul seçimleri ne olacak, merak ediyor.

Bunlar elbette önemli noktalar. Ama ben İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi mücadelesini iyi okumasını tavsiye ediyorum. Erdoğan süreçleri beklemedi. Süreçleri şekillendirdi. İnandı, mücadele etti ve sonunda kazandı. Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için çok istekli ama cesaretli değil. Hannibal’ın dediği gibi, 'Ya bir yol bulacak ya bir yol açacak'. Yoksa Kılıçdaroğlu onu kurultayda yer. Aynen cumhurbaşkanlığı adaylığında olduğu gibi."

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