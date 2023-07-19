İmamoğlu’na çok büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecek

CHP’li gazeteci Enver Aysever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Güven vermeyen bir belediye başkanı" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na karşı cephe alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir internet sitesi açarak Genel Başkanlık koltuğunda gözü olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun gitmesi gerektiği mesajını verdi. “Baba-oğul” arasındaki tartışma gittikçe büyürken gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine Genel Başkanlık hayali kurmakla suçladı.

“Kafasına genel başkanlığı soktu”

Kendi YouTube kanalında açıklama yapan Enver Aysever, "İmamoğlu, İBB'nin başkanı olduğunu çok erken unuttu, İstanbul'un yığınla sorunu varken, bu sorunlara çözüm üretmesi gerekirken kafasına cumhurbaşkanı adaylığını soktu, onun peşine düştü. CHP Genel Başkanlığını soktu, onun peşinde." dedi.

“Ardı ardına hatalar yaptı”

Enver Aysever, İmamoğlu'nun ardı ardına hata yaptığını belirterek şunları kaydetti:

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"İstanbulluya sorunları çözmek için fedakarlık yapan, mücadele eden, İstanbullunun dostu olan İBB Başkanı değil; siyasi kariyerini düşünen, İstanbulluya 'Arkadaşlar vaziyeti idare edip biraz daha yukarı çıkınca düzeltirim' diyen, güven vermeyen bir belediye başkanına döndü. Ardı ardına hatalar yaptı. Çok magazin unsuru haline döndü."