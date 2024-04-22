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Gündem İmamoğlugiller Fenerbahçe’yi çok kızdıracak
Gündem

İmamoğlugiller Fenerbahçe’yi çok kızdıracak

Yeniakit Publisher
2024-04-22 11:35:00 -

Fenerbahçe’nin, Eczacıbaşı'nı mağlup ederek 7. kez şampiyon olduğu maça Dilek İmamoğlu’nun üzüntüsü damga vurdu.

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçında şampiyon Fenerbahçe Opet oldu. Maçın bitiş düdüğüyle, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun üzüntüsü kameraya yansıdı.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, rakibi Eczacıbaşı Dynavit'e set dahi vermeden galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da maçı izleyenler arasındaydı. Fenerbahçe Opet'in şampiyon olmasıyla birlikte, Dilek İmamoğlu'nun üzüntüsü kameralara yansıdı. Öte yandan Trabzonsporlu Ekrem İmamoğlu ise o anlarda alkış tuttu. Bu günlerde siyasi saiklerle Fenerbahçelilere yaranmaya çalışan İmamoğlu, 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasını savunarak sarı lacivertli kulübün şikeci olduğunu savunuyordu.

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Yorumlar

Ali

Akit karnınızın ağrısı hiç bitmeyecek 

Okan

Gereksiz bir haber. Bu şahısları gündemde tutmak için özel bir çabanız var sanki. Bu antipatikleri halktan soğutacağız diye populer yapıyorsunuz.
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