İmamoğlu yönetiminden 65 yaşındaki Prof'a büyük ayıp: Belgem olmasına rağmen otobüsten indirip üzerime yürüdüler

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hergün farklı bir skandalla gündeme gelmeye devam ederken son skandal da İBB halk otobüsünde yaşandı. Üzerinde doktorluk kimliği elinde çalışma izni belgesi olan 65 yaşındaki Prof. Dr. Kadir Güzin İmamoğlu'nun şöforu tarafından araca alınmadı.

Prof Güzin yaşadıklarını anlattı

"Ben 65 yaşında hekim hocayım." diyerek kendisini tanıtan Prof. Dr. Kadir Güzin, İstanbul Ataşehir'de iş yerine gitmek için kullanmak istediği İBB halk otobüsünde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İstanbul Ataşehir'de 19E numaralı belediye otobüsüne bindim. İstanbul kartımı, hekimlik kartımı ve üniversitede rektörlükten aldığım izin kartımı göstermeme rağmen beni otobüsten indirdiler. Ayrıca otobüsün içindekiler dahi bana sahip çıkmadılar. 'Doktor bey, otobüsten in' diye üzerime yürüdüler."

'Sağlıkçıları alkışlamakla iş bitmiyor'

Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlıkçıların önemine dikkat çeken Prof. Güzin, "Biz sağlıkçıları alkışlamakla olmuyor. Bunu herkese bildirmenizi istiyorum." dedi.

'Bu durum beni ziyadesi ile üzdü'

Prof. Güzin yaşadığı olaya şu ifadelerle sitemde bulundu: "Üzüldüğüm şey binlerce hastayla gece gündüz ilgilenmem ve 450 üsütünde; asistan, doçent, profesör yetiştirmiş olmama rağmen, bu toplum bu kadar duyarsız vwe nankör olabilir mi? İçişleri Bakanı bu yasayı çıkartırken resmi belgeyi bir otobüs şoförü bile kabul etmiyor. Bu durum beni ziyadesi ile üzdü."