İmamoğlu, Yasin Börü'nün katili Demirtaş'a böyle sahip çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme vaadinde bulunan, Öcalan posterinin önünde defalarca miting yapan, 'Kanada' dönüşü ülkeyi karıştıracak açıklamalar yaparak Yasin Börü'nün katliamına sebep olan Demirtaş için, “Selahattin Demirtaş’ı, Ahmet Türk’ü mahkum ettirmek bu ülkeye bir şey kazandırmaz” dedi.

Gündeme dair gelişmeleri değerlendiren İmamoğlu, karara bağlanan Kobanê davasının siyasi olduğunu söyleyerek, “Adı ister Selahattin Demirtaş, ister Ahmet Türk olsun, bu insanları mahkum etmek ülkeye hiçbir şey kazandırmaz” dedi.