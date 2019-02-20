İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı: Beni yakamdan tutup 'O partide ne işin var' dedi
Dün bir canlı yayına katılan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bir pazarda yaşadığı ilginç olayı anlattı.20 Şubat 2019 Çarşamba 11:48
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir canlı yayın programına katıldı.
'Ne işin var o partide'
Programda yaşadığı ilginç bir olayı anlatan İmamoğlu "Beni pazarda bir hacı amcanın iki yakamdan tutup ‘ne işin var o partide' dediğini biliyorum. Bu kötü bir takıntı. Bu belki benim partililerimde var." dedi.
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