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İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı: Beni yakamdan tutup 'O partide ne işin var' dedi

Dün bir canlı yayına katılan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bir pazarda yaşadığı ilginç olayı anlattı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:48
İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı: Beni yakamdan tutup 'O partide ne işin var' dedi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir canlı yayın programına katıldı.

'Ne işin var o partide'

Programda yaşadığı ilginç bir olayı anlatan İmamoğlu "Beni pazarda bir hacı amcanın iki yakamdan tutup ‘ne işin var o partide' dediğini biliyorum. Bu kötü bir takıntı. Bu belki benim partililerimde var." dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:48
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • drsndrsn41 dk önce
    tam bi aldı düşüncesi o amca zulümleri biliyor senin de mayan temiz onun için sana ne işin var diyor anlamadınmı
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    CHP’nin millete ettiği zulmün neticesi, DNA mız budur.
  • KomünistKomünist1 sa önce
    Korkun bu adamdan

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