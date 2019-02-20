İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı: Beni yakamdan tutup 'O partide ne işin var' dedi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir canlı yayın programına katıldı.

'Ne işin var o partide'

Programda yaşadığı ilginç bir olayı anlatan İmamoğlu "Beni pazarda bir hacı amcanın iki yakamdan tutup ‘ne işin var o partide' dediğini biliyorum. Bu kötü bir takıntı. Bu belki benim partililerimde var." dedi.