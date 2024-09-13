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Siyaset İmamoğlu yandaşlarını da isyan ettirdi! ‘Siyasi kariyerini bizim paramızla yapıyor’
Siyaset

İmamoğlu yandaşlarını da isyan ettirdi! ‘Siyasi kariyerini bizim paramızla yapıyor’

Yeniakit Publisher
2024-09-13 20:47:00 -

CHP yandaşı gazetecilerin İSKİ ile imtihanı oldukça zor geçiyor. Dün Fatih Altaylı İSKİ su faturasından dert yanarken bugün de CHP’ye yakınlığı ile bilinen Levent Gültekin, yüksek gelen su faturaları nedeniyle "Su zammı diye bir şey var nasıl elektriği geçer?" diye sorarak İBB Başkanı İmamoğlu'nu sert dille eleştirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) CHP yandaşlarının bir hayli canını sıktı, eleştiriler peş peşe geldi. Dün Fatih Altaylı su faturasına isyan ederken bugün de Levent Gültekin su faturası üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Gültekin, "İstanbul’da yüksek su faturası ödüyoruz. Niye? Beyefendi en büyük icraat olarak kent lokantası açsın. Bir muhalefet partisinin en başarılı projesi kent lokantası mı olur? " ifadelerini kullandı.

Gültekin şunları sözlerinin devamında kaydetti:

"Vatandaşın, garip gurebanın suyuna ulaşımına zam yapıyorsun o parayla kendine siyasi kariyer inşa ediyorsun. Bedava yemek dağıtıyorsun ki insanlar ‘Vay be helal olsun Ekrem İmamoğlu karnımızı doyuruyor’ desin.

Akıl var mantık var. Su zammı diye bir şey var nasıl elektriği geçer? Ben kendimi bildim bileli elektrik faturam su faturasından yüksektir. Ne oldu da getirdin bütün İstanbul'da su faturası herkesin canını yakar duruma geldi, herkesin dilinde su faturası var. Kendine siyasi kariyer bizim paramızla yapıyor.”

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Yorumlar

Ibrahim

Demekki meydanı boş bulmuş hesap soran da yok o da dibine kadar kullanıyor

Sahipsiz eskişehir

Eskişehir şebeke suları bırakın içmeyi çay dahi demlenemez hatta aşırı kötü kokuda var şehirde çeşme suyu içen yok sadece temizlik amaçlı kullanılıyor ve bu haliyle metre küpü 40 lira civarı ayrıyetten halk 12 litre kalabak damacana içme suyu alıyor belediyenin sattığı oda çok pahalı 30 lira civarı diyeceğim eskişehir de su masrafları doğalgaz faturasını bile geçiyor.
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