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Siyaset Ekrem ve Mansur gidiyor... Meral Akşener ikna odasında!
Siyaset

Ekrem ve Mansur gidiyor... Meral Akşener ikna odasında!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, 6'lı Masa'yı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ikna etmek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 16:06:00 - 2023-03-04 16:08:50
Ekrem ve Mansur gidiyor... Meral Akşener ikna odasında!

İYİ Parti'nin 6'lı masadan kalkmasının ardından Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek.

CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın (Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu) Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler" denildi.

İmamoğlu ve Yavaş'ı önermişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'nın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

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