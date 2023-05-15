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Siyaset İmamoğlu ve Yavaş 13. cumhurbaşkanı ilan etmişti! Kılıçdaroğlu bu noktaya geldi
Siyaset

İmamoğlu ve Yavaş 13. cumhurbaşkanı ilan etmişti! Kılıçdaroğlu bu noktaya geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 03:38:00 - 2023-05-15 03:42:26
İmamoğlu ve Yavaş 13. cumhurbaşkanı ilan etmişti! Kılıçdaroğlu bu noktaya geldi

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarafından henüz sonuçlar belli olmadan millet iradesi yok sayılarak 13. cumhurbaşkanı ilan edilen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, başarısızlığını yaptığı açıklamada böyle duyurdu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifaktaki partilerin genel başkanlarıyla birlikte seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından masaya dahil edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın millet iradesini yok sayarak sonuçlar belli olmadan 13. cumhurbaşkanı ilan ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başarısızlığını kabul ederek ikinci tura göz dikti.

Kılıçdaroğlu bu kez ikinci tur için aynı söylemi kullandı

Seçimleri ilk turda bitireceklerinin altını çizerek her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük fark atacaklarını iddia eden Kılıçdaroğlu bu kez de "Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız, bunu herkes görecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamadı. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız, bunu herkes görecek"
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