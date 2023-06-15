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Gündem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde dikkat çeken detay
Gündem

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde dikkat çeken detay

Yeniakit Publisher
2023-06-15 10:17:00 - 2023-06-15 10:48:46

Seçim hüsranının ardından bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahçe görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu'nun ellerini beline götürerek yürümesi, gerilimi gözler önüne serdi.

Türkiye yeni bir döneme girdi...

Seçim öncesi sık sık karşı karşıya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim devam ediyor.

Baba-oğul mesajı vermeye çalışsalar da yaptıkları açıklamalar, gerilimi gözler önüne seriyor.

Hayal kırıklığı yaşandı

Kılıçdaroğlu'nun seçimde 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde dengeler tamamen bozuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öyle ki, seçmenler ve partili isimlerden değişim, istifa sesleri yükselmeye başladı.

Çağrılara aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu ise 'görevimin başındayım' mesajı verdi. CHP'de iç hesaplaşmalar ise kaçınılmaz oldu.

İki isim bir araya geldi

Bu süreçte değişim mesajı veren isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu oldu. Muhalefette kritik günler yaşanırken iki isim arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Basına kapalı yapışan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Ellerini arkadan bağlayarak yürüdü

Görüşmenin detayları merak edilirken, iki ismin Ahlatlıbel bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Fox TV’den Gülşen İnce’nin haberine göre; Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bahçede gezintiye çıktı. Bu sırada İmamoğlu’nun beden dili, görüşmedeki gerilimi gözler önüne serdi.

Sohbet sırasında Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkan’ın yanında ellerini beline götürerek yürümesi dikkat çekti.

O anlar sosyal medyada ise gündem oldu.

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