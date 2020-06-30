İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki yağdı! İstanbullulara su faturası şoku

İstanbullular İGDAŞ faturasından sonra şimdi de su faturasıyla şaşkınlık yaşıyorlar. Su faturasında yüzde 500-600'lük artış var. Sosyal medyadan su faturasını paylaşanlar arasında 1.245 liralık fatura bile var.





İstanbullular tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. 1.245 lira su faturasını paylaşan bir kişi "Malatya'da aylık en fazla 150 TL su faturası ödüyoruz 5 kişiyiz. Bu fatura İstanbul'da 2 kişilik bir ailenin 77 günlük su bedeli." ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise son 1,5 aydır evinde yaşamadığını evinin su vanasının dahi kapalı olduğunu belirterek kendisine gönderilen 43 TL'lik faturaya tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepkilerini gösteren vatandaşlar faturalarının iptali için ise İSKİ'ye başvurdu.

İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki

Bir başka tüketici de "Her ay 50-60 TL'yi geçmeyen su faturamız bu ay nasıl oluyor da 225 TL geliyor. Evde iki kişi yaşarken nasıl oldu da bu kadar yüklü bir fatura kesildi." ifadelerini kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İSKİ'ye tepki gösterdi.