İmamoğlu ve Akşener cephesine CHP'den ret

Beklenmeyen yerel mahkeme kararıyla bir anda "mağduruz" tiyatrosuna aktör olmaya çalışan Akşener-İmamoğlu cephesinin mutlulukları yüzlerine yansımıştı.

Buna rağmen rüzgarı arkasına alamayan ikili, 6'lı Masa'da büyük bir adaylık kavgasının hedefine dönüştü. Muhaliflerde siyasi ikbal meselelerinden memleket meselelerine henüz sıra gelmedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öztrak bir muhabirin, "Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun adaylık ihtimalinin yükseldiği yorumları yapıldı. CHP Genel Merkezi bu görüşe katılıyor mu?" sorusunu yanıtladı.

Faik Öztrak, adaylık belirlenmesi konusundaki sürecin net olduğunu belirterek, "Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı nerelerde yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryoları ile hiçbir zaman belirlenmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Adayı 6'lı Masa belirleyecek"

Adayın altılı masanın ortak kararı ile belirleneceğinin altını çizen Öztrak, "Kural ve usul bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir" sözlerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu veto etmişti

İmamoğlu ile ilgili sık sık "İstanbul" vurgusu yapan ve 16 milyonun İmamoğlu'nun yanında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu "Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır" diyerek İmamoğlu ve Meral Akşener'e mesaj vermişti.

Akşener tarafını belli etti

Altılı masadaki adaylık savaşında tarafını iyiden iyiye belli eden İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Saraçhane'deki konuşmasında adeta Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde ifadeler kullanmıştı. Akşener, Ekrem İmamoğlu için, "Artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu buradan, Saraçhane'den görüyoruz." diyerek ve Kılıçdaroğlu'na adaylık savaşları için göndermede bulunmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. Akşener daha sonra, ablasının İmamoğlu ile ilgili düşüncelerini, "Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi" ifadeleriyle paylaşmıştı.