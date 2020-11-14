  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmamoğlu Türkiye'yi karaladı madalyayı kaptı
Gündem

İmamoğlu Türkiye'yi karaladı madalyayı kaptı

Kötü İngilizcesi ile Türkiye’den şikayetçi olan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Paris’te kurulan Fransız menşeili bir dernekten ‘demokrasi madalyası’ verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:50:00 -

Türkiye’yi yurtdışına şikayet etmesi ile bilinen CHP zihniyeti yine şaşırtmadı. Ödül almak için Türkiye aleyhine yorum yapmak yeterli mantığıyla 53. Dünya Konferansı’ndan açılış konuşmasında Türkiye’yi karalamaya çalışan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na, Paris'te kurulan bir Fransız derneği olan IAPC (Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği), 2019 yılı Demokrasi Madalyası verdi.

Ne olmuştu!

İmamoğlu konuşmasında Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullanmıştı. Türkiye'yi dünyaya şikayet eden, ülkede demokrasi ve özgürlüğün olmadığı şeklinde gerçek dışı iddialarda bulunan İmamoğlu'nın konuşması büyük tepki çekmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası ilk kez bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!
Gündem

Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!

Türkiye uzaya 4 kez ulaşarak savunmada uzay çağını başlatırken CHP ve Cumhuriyet ise ahlaksızlığını bir kez daha gösterdi. Türkiye Uzay Ajan..
Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu

Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmesiyle bilinen CHP zihniyeti yine şaşırtmayan bir harekete imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay