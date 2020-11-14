İmamoğlu Türkiye'yi karaladı madalyayı kaptı

Türkiye’yi yurtdışına şikayet etmesi ile bilinen CHP zihniyeti yine şaşırtmadı. Ödül almak için Türkiye aleyhine yorum yapmak yeterli mantığıyla 53. Dünya Konferansı’ndan açılış konuşmasında Türkiye’yi karalamaya çalışan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na, Paris'te kurulan bir Fransız derneği olan IAPC (Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği), 2019 yılı Demokrasi Madalyası verdi.

Ne olmuştu!

İmamoğlu konuşmasında Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullanmıştı. Türkiye'yi dünyaya şikayet eden, ülkede demokrasi ve özgürlüğün olmadığı şeklinde gerçek dışı iddialarda bulunan İmamoğlu'nın konuşması büyük tepki çekmişti.