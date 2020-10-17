İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti

Yabancı basına verdiği Türkiye’ye yönelik eleştiri demeçleriyle gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine oldukça tepki çeken bir röportaja imza attı.

Haftalık yayınlanan Fransız dergisi Marianne’le İstanbul’da özel bir röportaj gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanı seçildiği dönemden itibaren eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu iddia eden İmamoğlu, Türkiye’de demokrasi anlayışını kendisinin temsil ettiğini ileri sürdü. İmamoğlu, Türkiye’de bariz bir “demokrasi açlığı” olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin siyasal kimliğini itibarsızlaştırma çabasında olan yabancı devletlerin ekmeğine yağ sürdü.

Pandemi dönemine ilişkin yapılan bağış kampanyalarını Fransızların gündemine taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yardımların bilinçli olarak engellendiğini iddia etti.

Ensonhaber'in haberine göre, TBMM’nin, İBB’nin, pandemi süresinde gelen yardım taleplerini “sosyal inceleme raporu aranmadan” denetimsiz bir biçimde yapmasına izin vermemesini bir “engel” olarak yorumlayan İmamoğlu, mağdur sıfatıyla konuşarak Türkiye’ye yönelik spekülasyonlara da geçit verdi.