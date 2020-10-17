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Siyaset İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti
Siyaset

İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkede demokrasinin işlemediğini iddia ederek Türkiye’yi Fransa basınına şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:13:00 -
İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti

Yabancı basına verdiği Türkiye’ye yönelik eleştiri demeçleriyle gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine oldukça tepki çeken bir röportaja imza attı.

Haftalık yayınlanan Fransız dergisi Marianne’le İstanbul’da özel bir röportaj gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanı seçildiği dönemden itibaren eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu iddia eden İmamoğlu, Türkiye’de demokrasi anlayışını kendisinin temsil ettiğini ileri sürdü. İmamoğlu, Türkiye’de bariz bir “demokrasi açlığı” olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin siyasal kimliğini itibarsızlaştırma çabasında olan yabancı devletlerin ekmeğine yağ sürdü.

Pandemi dönemine ilişkin yapılan bağış kampanyalarını Fransızların gündemine taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yardımların bilinçli olarak engellendiğini iddia etti.

Ensonhaber'in haberine göre, TBMM’nin, İBB’nin, pandemi süresinde gelen yardım taleplerini “sosyal inceleme raporu aranmadan” denetimsiz bir biçimde yapmasına izin vermemesini bir “engel” olarak yorumlayan İmamoğlu, mağdur sıfatıyla konuşarak Türkiye’ye yönelik spekülasyonlara da geçit verdi.

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Yorumlar

Kadir moral

bu yalancı Eko o kadar üçkağıtçı ki sürekli yalan söylüyor Türkiye'de demokrasi yok diyor demokrasi yoksa nasıl konuşuyorsun terbiyesiz CHP demek vatana ihanet demektir ek gayeleri bunların İslam'da savaşmak teröriste işbirliği yapmak ülkesini başkasına gammazlamak bu yalancı Eko kendisini belediyeden aldırmak için uğraşıyor Gaye mağduru oynamak seçim zamanına dikkat edin bu kaçacak çünkü %100 bu kripto dur bunu hiç kimse unutmasın
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Erhak

Acaba İmamoğlu Fransanın demokrasisine laf edebilmiş mi? Fransa TOPLU ULAŞIMDA resimli abonmam kartlarında BAŞI AÇIK resim şartı koydu.Kim bu kapalı kadınlar? Satanistler mi? Sen kime neyi şikayet ediyorsun.Aynı şart İETT abonmam kartlarında da olursa şaşmayın.Başlarlae AB standartı.Demokrasi beşiğinde böyle filan
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