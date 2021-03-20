İmamoğlu sorduğuna soracağına pişman oldu: Bir Pervin Buldan tokadı daha!

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18 Mart'ta Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törenden sonra şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazi yakının tepkisi ile karşılaşmıştı. Gazi yakını vatandaş, İstanbul Büyükçekmece'deki '8 Mart hatıra ormanı' açılışına terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile katılan İmamoğlu'na, 'Burası Pervin Buldan ile çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan' diye seslenmiş, CHP'li İBB Başkanı ise kendisine tepki gösteren vatandaşı, 'Seni araştırır bulurum ben merak etme' diyerek tehdit etmişti.

Tepkilere aldırış etmeyip Buldan'ı tebrik etmişti

Ekrem İmamoğlu'nun tehdidine tepki yağdı. Sosyal medya hesabı twitterda 'Beni de bul' hashtagh'i ile onbinlerce paylaşım yapıldı. Vatandaşın sesini duymamazlıktan gelen İBB Başkanı İmamoğlu, tüm bu gelişmelerden sonraki gün yine Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz'unu kutladı.

Sorduğuna soracağına pişman oldu

Ekrem İmamoğlu bir yandan terör sevicilerle poz verirken diğer yandan da vatanseverlik naraları attığı bir paylaşım daha yaptı. CHP'li İmamoğlu, 'Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda?' mesajını paylaştı. Mesaja cevap veren bir vatandaş ise 'Pervin Buldan olmaz mesela' diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.